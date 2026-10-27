María Trigo 27 OCT 2026 - 08:33h.

Cientos de mensajes por la posición en la que ha quedado el jugador del PSG y canterano bético

El discurso Unai Simón, pura Filosofía Athletic, también ganó en el Balón de Oro: "Koldo Asua me lo enseñó"

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La Gala del Balón de Oro 2026 ha estado cargada de polémica. Suele pasar. Los criterios de cada persona son distintos y que no haya ganado ningún español justo cuando España ha dominado todas las categorías y ha ganado el Mundial es algo poco entendible. Harry Kane fue el gran vencedor de un trofeo en el que Fabián Ruiz quedó en el puesto número diez. Pocos entienden esa posición del futbolista del PSG, que ha visto como para muchísimos aficionado sl fútbol él debería haber sido el verdadero ganador del Balón de Oro.

Aquí recopilamos muchos de los mensajes en favor de Fabián Ruiz, que también vio como el Real Betis, club que lo vio crecer y en el que debutó en el fútbol profesional, le dedicaba unas bonitas palabras. "Un campeón de todo, criado en Heliópolis, es el décimo mejor jugador del mundo. ¡Enhorabuena, Fabián!", escribió el club en sus redes sociales para demostrarle que aunque esté lejos siempre siguen muy pendiente de todos sus logros.

El resto de mensajes sobre Fabián Ruiz

Son muchísimos los comentarios en todas las redes sociales, aunque aquí vamos a recoger sólo algunos de los más detacados en X (antiguo Twitter). Como podrás ver, la mayoría no entiende que Fabián Ruiz haya terminado en el puesto número 10 cuando ha sido el único futbolista del mundo en ganar la Champions League y el Mundial y encima siendo clave y titular tanto con España como con el PSG. La palabra "vergüenza" es una de las que más aparece.