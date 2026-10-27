La televisión estatal china ha suspendido las emisiones de LaLiga

La reacción más viral de Mbappé al escuchar la canción de 'Kylian dictador'

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Kylian Mbappé se ha visto envuelto en una polémica cuanto menos extraña. El jugador del Real Madrid bromeó hace unos días sobre el meme que le viste con un dictador, comparándolo concretamente con un dictador chino, lo que ha provocado una fuerte controversia en el país asiático. Controversia que ha ido a más durante las últimas horas, en las que varias marcas han roto sus contratos de patrocinio con el jugador e incluso la televisión estatal ha decidido no emitir partidos de LaLiga.

La polémica comenzó después de que Mbappé, preguntado en una entrevista reciente por su meme favorito, declarara lo siguiente: "Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

El futbolista no llegó a mencionar de manera específica a ningún dirigente, pero el meme que se ha hecho viral durante los últimos meses está relacionado con el exlíder chino Mao Zedong. En este sentido, cabe destaca que en China las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades destacadas vinculadas al Partido Comunista Chino están perseguidas bajo el delito de "difamación de héroes y mártires", en un entorno de fuerte censura de contenidos políticos.

La televisión de China suspende LaLiga por Mbappé

A raíz de esto, la televisión estatal china CCTV ha decidido suspender con carácter inmediato todas las retransmisiones de LaLiga, así como todos los partidos relacionados con el jugador francés, por lo que no emitirá ningún encuentro del Real Madrid, de la selección francesa ni del campeonato español. Además, también han decidido retirar todos los anuncios y vídeos que protagoniza el delantero.

Antes, varias empresas chinas, entre las que se incluye el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, comunicaron el cese de su cooperación comercial con Mbappé al expresar su "rechazo a comportamientos que hieran los sentimientos del pueblo chino".