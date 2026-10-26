Fran Fuentes 26 OCT 2026 - 18:27h.

El portero ucraniano ha recibido numerosos halagos y reconocimiento tras ser titular en El Clásico

Las estrellas que no viajan a la Gala del Balón de Oro: de Vinícius a Messi

Compartir







Andryi Lunin fue uno de los protagonistas del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona del pasado domingo. El portero ucraniano dejó alguna parada importante que, además, permitió al conjunto blanco mantenerse dentro del encuentro y, a la postre, acabar ganando el partido. Ahora, erigido como uno de los héroes del duelo, el jugador acumula elogios, ánimos y buenas palabras por su difícil situación, a la sombra de Thibaut Courtois, posiblemente el mejor portero del mundo. Una de las personas que le ha expresado su cariño es, precisamente, su esposa. Y lo ha hecho recordando uno de los momentos más recordados del futbolista: su boda en chándal.

De este modo, Anastasiia Tomazova ha compartido una publicación en su perfil personal de Instagram con la recordada fotografía con Lunin y ella en los juzgados, el día de su boda y vestidos de chándal. La modelo e influencer, eso sí, lo hizo de blanco, mientras que el jugador eligió el azul celeste. De hecho, ha explicado por qué se casaron con una prenda tan informal, expresando que "el amor verdadero no necesita grandes escenarios, vestidos caros ni tradiciones que cumplir".

PUEDE INTERESARTE Los dos fichajes del Real Madrid que quedan señalados por Mourinho

Este es el mensaje al completo de Anastasiia Tomazova y la explicación de por qué ella y Lunin se casaron en chándal:

Por qué Andryi Lunin y su mujer se casaron en chándal: la explicación

"¿Por qué nos casamos en chándal?

Desde el día en que nos conocimos, los dos teníamos algo muy claro: no queríamos una boda por todo lo alto, con cientos de invitados, vestidos lujosos y una celebración llena de formalidades. Siempre estuvimos de acuerdo en que lo más importante no era cómo sería nuestra boda, sino cómo sería nuestra vida juntos.

No necesitábamos un vestido de novia, un traje elegante ni una gran fiesta para demostrar nuestro amor. Queríamos que ese día fuera nuestro, sencillo, auténtico y sin pretender ser algo que no somos. Por eso nos casamos en chándal. Porque así somos nosotros: naturales, espontáneos y felices con las cosas sencillas.

Para algunos puede parecer extraño, pero para nosotros fue perfecto. Porque el amor verdadero no necesita grandes escenarios, vestidos caros ni tradiciones que cumplir. Al final, no importa la ropa que llevas el día de tu boda, sino la persona con la que decides compartir el resto de tu vida. Y yo volvería a elegirte mil veces, incluso en chándal".