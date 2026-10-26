Redacción ElDesmarque Madrid, 26 OCT 2026 - 13:25h.

Claudia Rodríguez compartió una imagen de su pareja tras el Clásico con el curioso amuleto que acompaña al defensa desde la Eurocopa de 2024

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Claudia Rodríguez, pareja de Marc Cucurella, publicó una historia en la que aparece el futbolista enseñando un pijama de mujer desde el autobús del Real Madrid tras la victoria del conjunto blanco por 1-2 ante el FC Barcelona en El Clásico. Junto a la imagen, añadió un mensaje que ha despertado la curiosidad de sus seguidores: "Solo los reals entenderán" y que conecta con un amuleto que acompaña al propio defensa.

El pijama que acompaña a Marc Cucurella desde la Eurocopa 2024

La pareja llevaba años acostumbrada a los viajes del futbolista, pero la concentración con la Selección Española en Alemania para la Eurocopa 2024 suponía pasar varias semanas separados. Por eso, ella decidió tener un detalle con él: guardar a escondidas la parte de arriba de su pijama favorito, impregnada con unas gotas de su perfume.

Cucurella descubrió la prenda al llegar a Alemania y decidió conservarla durante el torneo. España acabó proclamándose campeona de Europa y el futbolista, que dio la asistencia del gol de Mikel Oyarzabal en la final contra Inglaterra, empezó a asociar aquel pijama con la buena suerte. El propio jugador explicó en una entrevista con GQ que no sabía que su pareja lo había metido en la maleta. "Este pijama no es para mí, es de Claudia. Me lo puso en la maleta para ir en la Euro. Yo no lo sabía", contó. Tras el éxito en aquella competición, reconoció que quería volver a llevárselo a futuras citas internacionales.

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Marc Cucurella también se llevó el amuleto al Mundial 2026

La tradición se mantuvo para la Copa del Mundo de hace unos meses, cuando el lateral volvió a incluir la prenda en su equipaje. Claudia, consciente de que el futbolista es supersticioso, decidió repetir el ritual y bromeó con la posibilidad de que el pijama fuese responsable de los buenos resultados de la pareja. "Es el culpable de que nos esté yendo tan bien", aseguró para HOLA.

La imagen compartida tras El Clásico ha recuperado la historia del amuleto, pero para la gala del Balón de Oro de esta noche en Londres no tendrá que llevarlo ya que la pareja del futbolista ha hecho público en su perfil oficial de Instagram que ha conseguido un vuelo y que acompañará al futbolista.