Fran Duarte Madrid, 26 OCT 2026 - 12:38h.

Orgullo, ironía y jerarquía: el madridismo celebra la victoria del Clásico a las puertas del Bernabéu

La afición del Barça señala a la defensa tras perder el Clásico: "Son unas margaritas"

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El día después del 1-2 cosechado en el Camp Nou amaneció con un ambiente festivo en los alrededores del Santiago Bernabéu, donde los seguidores del Real Madrid compartieron sus impresiones tras el triunfo ante el FC Barcelona. Entre sonrisas y gestos de victoria, la afición merengue exhibió un tono cargado de confianza y algún dardo hacia el eterno rival.

Frente a los micrófonos, no faltaron las bromas dirigidas a la parroquia azulgrana, recomendándoles con ironía "quedarse en casa" o acudir a Canaletas a consolarse "con un helado de nata bien blanco". En el análisis puramente deportivo, varios encuestados señalaron que el Barça pecó de "demasiado confiado" y consideraron que buena parte de la plantilla culé está "sobrevalorada" y no dio la talla en la cita clave.