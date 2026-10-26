Joaquín Anduro 26 OCT 2026 - 00:03h.

Mourinho celebra el grupo que tiene en el Real Madrid

El uno por uno y las notas del Real Madrid en el Clásico: Mbappé y Bellingham brillan y Cucurella se come a Lamine Yamal

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La victoria del Real Madrid en el Clásico del Camp Nou ha servido para que José Mourinho se reivindique con el mejor partido de esta segunda etapa en el equipo blanco. El portugués, en sala de prensa, ha hablado sobre distintos temas como Cucurella comiéndose a Lamine Yamal o la aportación de Camavinga pero, sobre todo, ha defendido el gran "grupo" que tiene con ejemplos como el de Andriy Lunin con su titularidad por la baja de última hora de Courtois.

José Mourinho, tras la victoria del Real Madrid ante el Barça en el Clásico

Análisis del partido: "Primero de todo, creo que ha sido un gran partido. Partido de alto nivel, partido que seguramente el mundo que ama el fútbol se ha parado para ver y no ha salido defraudado con dos equipos que jugaron para ganar. Y en nuestro caso, me compete más hablar de los míos que de los otros, los chicos lo han hecho extraordinario, muy organizados y concentrados, con mucho coraje para salir jugando desde atrás con un adversario que presiona mucho. Hemos tenido buenas posibilidades de hacer el 2-0 al final del primer tiempo y en el inicio del segundo tiempo tenemos una situación de Jude y Kylian dos contra uno. Obviamente, el Barcelona, al perder, tiene una reacción fuerte en el segundo tiempo pero nosotros siempre con mucha tranquilidad y organización. Con el 1-1 no hemos perdido nunca la tranquilidad. Para mí, una gran victoria de los chicos contra un gran adversario con un árbitro que eme parece que ha hecho un gran partido y un VAR que parece que estaba durmiendo en el minuto 60, con una decisión que seguramente podría tener una gran influencia en el partido que es una clara tarjeta roja de Joao a Diomande. Pero gran partido para mí, gran victoria y los chicos se lo merecen".

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Punto de inflexión: "No, mira, este partido es uno al que salíamos a tres, seis o nueve. Obviamente, si sales a nueve, desde el punto de vista psicológico, es pesado. Si salimos a seis, salimos equilibrados con un partido para jugar directo en el Bernabéu. Salir a tres es diferente y el modo en cómo hemos ganado es también importante porque puedes ganar con suerte, defendiendo mucho... ganamos, yo diría, con tranquilidad y con todos los méritos".

Titularidad de Bernardo Silva: "He dicho que estoy aquí sólo desde hace tres meses y poco. Obviamente que a Bernardo lo conozco bien, pero una cosa es conocerlo bien y otra cosa es ver cómo se puede integra dentro de la dinámica de un equipo. Y el grupo es muy fuerte, nunca diré este es mi equipo base o este es titular indiscutible. Nunca lo diré porque la verdad es que la plantilla es muy buena y muy completa. La gente trabaja mucho, todos están preparados para jugar y la vida es así. Vosotros me habéis hecho ya dos preguntas y ninguna sobre Lunin pero, si perdemos aquí con errores de Lunin, seguro que la primera o la segunda pregunta serían sobre Lunin. Yo, a Lunin, la cosa que le he dicho antes del partido es 'Entrenas para jugar, no para estar en el banquillo. Ve allá y juega'. Y ha hecho un partido con un gran equilibrio, gran tranquilidad. Tenemos al mejor portero del mundo pero hoy ninguno de nosotros ha llorado antes del partido porque Thibaut no jugara. El grupo es fuerte y los jugadores están muy unidos, lo mismo en los momentos más difíciles. Ahora, obviamente, son cinco victorias seguidas y ya está. Otro partido el domingo con una serie bonita porque jugamos el domingo fuera de casa, el miércoles fuera de casa y tenemos el otro regalo fura de casa de nuevo el sábado. Pero vamos. Hay otro nombre que no podría dejar de tocar que es Valverde jugando lesionado más de 40 minutos. Porque se ha lesionado y ha querido seguir y continuar hasta el límite y ha dado todo mientras estaba en el campo".

Mejor partido de esta etapa de Mourinho: "Es también el partido más difícil contra el adversario de más calidad, que venía de solo victorias en LALIGA. Para nosotros es la victoria con un partido más conseguido. Hemos ganado de cuatro a este o a otro pero este es el Barça y los jugadores han hecho un gran partido".

Cómo ha visto al vestuario recuperándose del Metropolitano: "La verdad es que en los últimos partidos hemos mejorado mucho, no hay cómo esconderlo, pero las dos derrotas que hemos tenido... la del Atlético no la quiero volver a calificar pero la del Betis ha sido el partido fuera de casa que más oportunidades hemos tenido: Hemos fallado goles con 0-0, hemos fallado goles con 1-1, hemos fallado el penalti, el gol anulado a Espí por un milímetro... no es que hayamos sido un desastre o que el equipo no haya sido equipo o el grupo no haya sido grupo. El grupo es grupo, muy fuerte. Internamente, cero problemas con una empatía que crece entre todos y la gente fuera apoya siempre al que está jugando. El grupo es realmente un grupo bonito de trabajar con él y los grupos bonitos son grupos que están también unidos en el momento de la dificultad. Obviamente, cuando perdemos con el Atlético, todos se olvidan cómo hemos perdido, la gente sólo se acuerda de que hemos perdido. La gente tranquila, unida, con trabajo y preparando y ahí vamos para la próxima. Es una gran victoria pero, cuando volvamos al trabajo, yo no voy a dejar a la gente estar con la cabeza en la luna, no voy a dejarles. Si ganamos hoy y si perdemos en El Sardinero, la victoria de hoy ya no tiene la misma expresión porque el Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou. El Real Madrid juega para ganar el campeonato. Tenemos que seguir".

Victoria por los jugadores y por el entrenador: "No, por los jugadores. Es nuestra vida, la vida del entrenador. Es por eso que semana tras semana, hay entrenadores que pierden sus trabajos pero es así y yo, en este caso, ultra feliz de que sea así. Los jugadores se lo merecen. Es mucho más difícil estar en el campo y jugar que estar en el banquillo y tomar alguna decisión. Estoy muy feliz por ellos, por todos. Por un Asencio que ha sido operado hace una semana y hoy ha querido venir y estar aquí y ha estado al lado del banquillo con sus compañeros. El grupo está muy fuerte".

Qué ha aprendido Mourinho de estas dos últimas semanas: "He aprendido que tengo un grupo extraordinario con todos los jugadores con calidad y mentalidad para jugar. He aprendido que en el centro del campo tener una combinación de talentos nos da más que tener dos jugadores de características parecidas. Esto, para decir que el doble pivote Bernardo-Güler no lo hago o sólo lo hago en situaciones desesperadas. Pero, por ejemplo, el doble pivote como hoy, Tchouaméni-Camavinga, sólo en momentos específicos de partido. Me está gustando y pienso que la gente de arriba y también la de atrás para poder construir mejor desde atrás, les gusta también esta mezcla de talentos que nos da equilibrio a la hora de defender y más calidad a la hora de salir a la organización ofensiva".