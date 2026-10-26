Joaquín Anduro 26 OCT 2026 - 00:17h.

Mourinho repartió elogios para Camavinga, héroe en el 1-2 del Real Madrid

El uno por uno y las notas del Real Madrid en el Clásico: Mbappé y Bellingham brillan y Cucurella se come a Lamine Yamal

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El Real Madrid se llevó un triunfo importantísimo en el Clásico por 1-2 ante el Barcelona en el Camp Nou con una grandísima actuación individual de varios futbolistas como el goleador Kylian Mbappé, Jude Bellingham liderando todo, Marc Cucurella comiéndose a Lamine Yamal... Todos ellos son habituales pero lo que pocos se esperaban es que Eduardo Camavinga se vistiera de héroe en la jugada del 1-2 en la que le regaló el gol a su compatriota para el doblete. Algo que le valió para llevarse los elogios de José Mourinho.

Durante la semana se barruntó la posible titularidad del galo en el centro del campo pero finalmente fue Bernardo Silva el que jugó acompañando a Tchouaméni en la medular con Arda Güler por banda derecha y Fede Valverde como lateral. Una declaración de intenciones de José Mourinho yendo a por el partido con una victoria que era muy necesaria para acercarse al liderato.

Fue mediada la segunda mitad cuando Mou tiró de Eduardo Camavinga y este aportó las piernas que ya comenzaban a faltar en el centro del campo del Real Madrid. No sólo eso, sino que en el minuto 87 salió al ataque para recibir una pelota de Arda al espacio con una pared y, tras romper a Pau Cubarsí con un autopase, se adelantó a Joan García y le puso la pelota atrás a Kylian Mbappé para el doblete del delantero y la victoria merengue.

Necesitaba Camavinga una noche así después de varios meses en los que ha sido más noticia por sus errores que le han costado puntos al conjunto merengue. Esto provocó que estuviera en el mercado el pasado verano pero finalmente, ante la falta de un fichaje en la medular, se quedó y ha convencido a José Mourinho para volver a ser importante y evitar quedarse estancado.

Los elogios de José Mourinho a Camavinga tras el Clásico

Este partido le sirvió al internacional francés para llevarse los elogios del propio Mou en sala de prensa: "Eduardo, como todos, es un titular. Todos ellos entrenan para jugar y después es el entrenador el que tiene que decidir. Hay entrenadores que quieren hacer cambios y miran al banquillo y no tienen soluciones. Hay muchos entrenadores que sufren porque no son capaces de meter en el campo sus ideas. Yo tengo un banquillo rico, con jugadores que pueden ser titulares. Camavinga ha hecho un partido extraordinario contra el Leipzig y hoy estaba en el banquillo. Flick mete a De Jong, que es un jugador que tiene un motor fortísimo en las piernas con mucha llegada y Bernardo llevaba 75 minutos de mucho trabajo en la posición de Pedri. En ese momento, el partido también necesitaba de gente nuestra con piernas para seguir, para continuar con las marcas y para salir también al contragolpe y explotar espacios".

"Yo le he dicho a Cama que, obviamente, Tchouaméni era el posicional por sus características y por su tarjeta amarilla y Cama siempre es posible para atacar espacios. Porque contra el Barcelona, muchas veces, es difícil para el atacante atacar espacios porque muchas veces está en fuera de juego o el portero está en posición de dar cobertura a ese espacio. Si el movimiento en profundidad viene de segunda línea, como ha hecho Camavinga en el gol, Bellingham en el dos contra uno... es más difícil para ellos. Las cosas han salido bien y, repito, pienso que es un gran partido y victoria del equipo que ha merecido más", finalizó Mourinho.