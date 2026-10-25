Alberto Cercós García 25 OCT 2026 - 23:28h.

Pedri González no se esconde y hace autocrítica nada más terminar el partido ante el Real Madrid

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El FC Barcelona se ha llevado un golpe de los que duelen. La derrota por 1-2 ante el Real Madrid en El Clásico del Camp Nou deja a los azulgranas con cara de pocos amigos y con bastante tarea por delante. Y Pedri no ha buscado excusas para explicar lo sucedido. En declaraciones a DAZN nada más terminar el partido, el centrocampista canario ha reconocido que el equipo estuvo lejos de su mejor versión, especialmente durante una primera parte en la que faltaron argumentos para plantar cara al eterno rival. "En general no hemos hecho un gran partido. La primera parte no hemos sido nosotros y hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor", admite.

El propio Pedri ha puesto el foco en uno de los aspectos que mejor definen al Barça cuando las cosas funcionan: el ritmo de balón. "En la primera parte, sobre todo, fuimos muy lentos, tuvimos muchas pérdidas tontas y contra este equipo se paga", ha explicado. El conjunto azulgrana consiguió reaccionar tras el descanso y encontró el empate, pero no fue suficiente para evitar que el Madrid volviera a golpear. El canario también ha reconocido que el equipo sabía por dónde podían llegar los problemas y, aún así, no consiguió frenarlos. "El gol de ellos, en una transición que lo sabíamos... No la hemos defendido bien", lamenta.

Pedri manda un mensaje de calma a los aficionados culés

Pese al varapalo, Pedri ha querido mandar un mensaje de calma para evitar que la derrota haga más daño del necesario. El Clásico siempre tiene una presión especial y más cuando se disputa ante tu afición, pero el centrocampista tiene claro que la temporada no termina aquí. "Queríamos ganar el Clásico ante nuestra gente. Nos vamos tristes, pero hay que pensar en el siguiente", reconoce.

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Por último, el futbolista pide "tener la cabeza fría e intentar no venirse abajo", recordando que "la Liga es muy larga" y que un tropiezo de este calibre no decide el campeonato. Ahora toca pasar página, aunque el Barça tendrá que recuperar cuanto antes ese ritmo y esa identidad que hoy, por momentos, brillaron por su ausencia.