Alberto Cercós García 25 OCT 2026 - 16:22h.

Mati Prats y las disculpas de Julián Álvarez tras darle la victoria al Atlético de Madrid ante el Deportivo

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Julián Álvarez tuvo su momento. El delantero del Atlético de Madrid dio con su gol la victoria al combinado madrileño, su primer tanto esta temporada. Una situación que el argentino aprovechó para lanzar un mensaje de perdón a toda la afición colchonera, que tanto sufrió por el en verano tras unas palabras que no gustaron nada durante el Mundial. Mati Prats, en su editorial en ElDesmarque Mediodía, ha aprovechado para aplaudir la sinceridad de Álvarez tras el choque ante el Deportivo de A Coruña. El periodista valora positivamente que por fin haya pedido disculpas de manera pública e insta a Julián que siga por ese camino para que todo el Metropolitano le lleve en volandas.