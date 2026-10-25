Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 10:12h.

Xavi Espart y Yan Diomande se estrenan en un Clásico ya consolidados

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El Clásico de este domingo entre el FC Barcelona y el Real Madrid contará con multitud de duelos individuales como los de Lamine Yamal contra Marc Cucurella, Kylian Mbappé contra Pau Cubarsí... o el que protagonizarán dos de las sorpresas en uno y otro equipo: Xavi Espart y Yan Diomande. El canterano culé se ha asentado como titular desde el inicio de la temporada con Hansi Flick y el africano parece haber adelantado a Vinicius de cara a José Mourinho ante el bajón del brasileño y ambos se retarán en la banda del Camp Nou.

Si no hay sorpresas, el defensor azulgrana partirá como lateral derecho de la zaga culé y el atacante madridista lo hará por el costado izquierdo del ataque. El dominio de balón y la inteligencia futbolística del barcelonés se mide al desborde e imprevisibilidad del marfileño y, el vencedor, puede darle muchos argumentos a su equipo para ganar.

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Xavi Espart se hace un sitio para Hansi Flick por las dos bandas

Xavi Espart, tras arrancar por la izquierda, se ha consolidado como lateral derecho después de las bajas de Eric García y Jules Koundé dejándole a Cancelo la izquierda. Su gran partido en el Parque de los Príncipes a pesar de la derrota, con gol incluido, ha confirmado que ha llegado para quedarse y, por ello, Hansi Flick le ha elogiado así este sábado en sala de prensa.

"Todos sabemos que es un profesional y hablamos de rendimiento. La verdad es que lo hizo muy bien en los últimos partidos tanto si juega por derecha como por izquierda, le da igual. Para mí, ya lo dije, es un jugador increíble pero también tiene margen de mejora. Le veo muchísimo potencial, hay que seguir trabajando con él. Al final, tiene que ver con su rendimiento y, hoy por hoy, su rendimiento es bueno pero tiene que seguir así, tiene que seguir demostrándolo y vamos a seguir ayudándole" valoró el alemán.

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Yan Diomande responde con fútbol al precio de su fichaje por el Real Madrid

Por su parte, Yan Diomande llegó al Real Madrid en una situación distinta ya que su fichaje, sumando variables, puede convertirse en el más caro de la historia merengue. Un peso que no le ha impedido progresar en estos primeros meses de competición hasta terminar asentándose en el once y ya suma tres goles y cuatro asistencias, con José Mourinho restándole importancia a su precio.

"Tiene mucho que mejorar, tiene mucho para mejorar. Es joven, es todavía naif, es todavía un producto no acabado. En el Real Madrid, el nivel de exigencia se muy alto. Como tú has dicho, y es un poco lo que la gente piensa, no juega con el '25', juega con el 125 o 130 que han pagado. Tiene mucho que mejorar pero ha hecho un gran partido, está creciendo. En Roma también lo hizo muy bien. Tiene que mejorar la definición porque llega muchas veces a zona de peligro y todavía le cuesta relajarse en el último segundo, levantar la cabeza, mirar la posición de sus compañeros, asistir mejor... pero llegará. También recuerdo cuando Vinicius llegó y, en dos o tres años, Vinicius era jugador de primerísimo nivel", declaró el portugués tras su golazo al Sevilla.