Pablo Sánchez 20 OCT 2026 - 23:26h.

El vicio oculto de la plantilla del Barcelona en los vuelos pasa factura a Fermín López: "Lamine es mi padre"

El alemán destaca el equipazo que es el cuadro parisino

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Hansi Flick no tardó mucho en atender a la prensa después de sufrir la primera derrota de la temporada con el Barcelona. El equipo blaugrana sucumbió en el Parque de los Príncipes frente al PSG pese a los buenos goles de Xavi Espart y Lamine Yamal. El aleman asumió los errores que cometió el equipo, pero destaca por encima de todo el equipazo que es el conjunto parisino.

Sobre la lesión de Dani Olmo, quien tuvo que marcharse en la primera parte con visibles gestos de cabreo, el míster prefiere esperar a las pertinentes pruebas médicas, aunque todo apunta a que peligra mucho su presencia en El Clásico. A su vez, puso por las nubes a Xavi Espart por su partidazo. El lateral se consagró en los esquemas de Flick y además sumó un golazo cargado de belleza y entrega.

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La rueda de prensa de Hansi Flick

El análisis de la derrota: "Ha sido un partido fantástico por parte de los dos equipos. Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros. También hemos perdido este partido pero aprendimos mucho".

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Conclusión de la segunda parte: "Ellos también tienen mucha calidad allí, en transición, hemos intentado defenderles, lo hemos hecho bien pero en esos últimos 10-15 minutos no estábamos frescos. Y no es una excusa. Veremos qué pasa después de Sevilla. No ha sido la mejor preparación para este partido pero es normal. Tenemos que hacer cosas mejores en el futuro pero estamos haciendo muchas cosas bien".

Lesión de Dani Olmo: "Ha tenido ese golpe y después ha notado algo más. Tenemos que esperar".

Xavi Espart: "Ha jugado un partido fantástico en la primera y en la segunda parte ha marcado el gol. Increíble al nivel que juega".