Por qué el Barcelona juega hoy ante el PSG con una camiseta del año pasado

No puede utilizar la primera ni la segunda y la UEFA tampoco aceptó la tercera

El vicio oculto de la plantilla del Barcelona en los vuelos

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El FC Barcelona visita este martes al PSG en el que sin duda es uno de los mejores partidos que se pueden ver actualmente en la Champions League. El actual campeón de Europa ante el equipo más en forma de vejo continente, el de Hansi Flick, que hasta la fecha cuenta todos sus encuentros por victorias. París acoge un duelo que, más allá de lo meramente deportivo, estará marcado desde el punto de vista estilístico por un detalle poco común: el Barça jugará con una camiseta de la pasada temporada.

Ha sido el propio club el que ha confirmado a través de las redes sociales que lucirá la camiseta naranja del curso 2025/2026. Se trata de la tercera equipación de la pasada campaña, utilizada por última vez el pasado 13 de mayo, hace cinco meses, en la visita al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Un encuentro que acabó con triunfo del cuadro vitoriano por 1-0, si bien es cierto que por entonces los catalanes ya eran campeones y no se jugaban nada, más allá de intentar alcanzar los 100 puntos.

Por qué el Barcelona usa la camiseta naranja ante el PSG

Según han contado en TV3, la UEFA ha trasladado al Barça que la tercera equipación de este curso es "demasiado similar" a los colores que luce habitualmente el PSG. El organismo europeo, que suele ser muy estricto en estos temas, pidió al equipo catalán que utilizara una indumentaria alternativa. Y finalmente, han apostado por la tercera del curso anterior, de color naranja.

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La camiseta principal del PSG es azul y roja, con detalles en blanco, por lo que evidentemente el Barcelona no podía usar su primera equipación en París en ninguno de los casos. Además, la segunda equipación del cuadro blaugrana es negra y violeta, con unos tonos oscuros que se asemejan demasiado, desde el punto de vista televisivo, a la del PSG.

La gran cuestión llega con la tercera, que es de color turquesa. A priori, una tonalidad bastante distinta a la del PSG, pero que la UEFA tampoco ha terminado de ver con buenos ojos para ser utilizada en París. Esto ha obligado al club a tirar de armario y apostar por la naranja del curso anterior, que será reutilizada cinco meses después.