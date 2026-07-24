Los homenajes a Kobe Bryant en la camiseta visitante del Barça 26/27

Joaquín Anduro 24 JUL 2026 - 13:24h.

Así será la nueva prenda del Barça para la siguiente temporada

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La temporada 26/27 está muy cerca de arrancar de manera oficial y los equipos siguen anunciando las pieles que utilizarán durante esta campaña y el último ha sido el FC Barcelona. Tras la zamarra azulgrana con la que ya se ha presentado Karim Adeyemi ha llegado el turno de la visitante, con colores negro y púrpura con varios detalles en homenaje a la figura de Kobe Bryant.

Si el año pasado el Barça utilizó esta alianza para sacar una camiseta de color dorado, en esta ocasión la nueva prenda también tiene aroma a Los Angeles Lakers del malogrado exjugador. En esta ocasión, el club azulgrana y Nike, en asociación con la marca Kobe Bryant, utilizarán los colores púrpura y negro de la equipación visitante del cuadro angelino.

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Además, la nueva camiseta del Barcelona también llevará el logo del que ha sido uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia y un estampado de serpiente en honor a su apodo, la 'Mamba Negra'. Por último, en la parte interior, la zamarra incluye uno de los lemas que marcaron la carrera de Kobe: "Deja el juego mejor de lo que te lo encontraste".

Comunicado del Barça con la camiseta visitante 26/27

El FC Barcelona presenta su segunda equipación para la temporada 2026/27, fruto de la colaboración con Nike y la marca Kobe Bryant. Tras el primer capítulo iniciado la temporada pasada, este segundo año de colaboración consolida una alianza estratégica que sigue profundizando en unos valores compartidos de competitividad, ambición y excelencia.

La campaña creativa parte de la reivindicación de una confianza ganada a través del trabajo, la convicción y la ambición de superar constantemente los propios límites. Una actitud que conecta de forma natural con la identidad competitiva del FC Barcelona y con el legado de Kobe Bryant, dos referentes que comparten una misma exigencia: competir siempre para llegar más lejos.

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La nueva equipación se convierte así en una expresión visual de esta mentalidad. Inspirada en el universo estético de la marca de la leyenda de la NBA, combina el negro —símbolo de la determinación y la exigencia competitiva que definen tanto al FC Barcelona como a la marca Kobe Bryant— como base principal, con un degradado progresivo hacia el púrpura en la parte inferior de la camiseta, un color estrechamente vinculado a su trayectoria deportiva. Los detalles dorados evocan la búsqueda constante de los grandes retos y de los títulos, mientras que distintos elementos gráficos incorporan referencias sutiles a la identidad de la marca Kobe Bryant.

Entre los detalles más destacados de la nueva camiseta encontramos un estampado inspirado en la textura de la piel de serpiente, un escudo del FC Barcelona con acabado iridiscente, el logotipo de Kobe en el pecho y una cita de Kobe Bryant oculta en el interior del cuello: "Leave the game better than you found it", un mensaje que resume una forma de entender el deporte basada en el compromiso, la superación y el legado.

Confeccionada con la tecnología Nike AeroSwift y Dri-FIT ADV, la nueva equipación está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en competición, combinando ligereza, transpirabilidad y comodidad para que los jugadores y las jugadoras puedan competir al máximo nivel.

Una campaña construida en torno a la mentalidad competitiva

El lanzamiento de la nueva segunda equipación viene acompañado de una campaña global que pone el foco en la fortaleza mental que hay detrás de cualquier gran éxito. A través de piezas audiovisuales, fotografía, contenidos digitales y activaciones internacionales, la campaña construye un relato que sitúa la confianza, la determinación y la ambición en el centro de la narrativa.

La creatividad refuerza la continuidad de la colaboración entre el FC Barcelona y la marca Kobe, consolidando una identidad visual propia que trasciende la camiseta y conecta con las nuevas generaciones de aficionados y aficionadas tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Aïcha Cámara, Alejandro Balde, Claudia Pina, Ewa Pajor, Frenkie de Jong, Gavi, Kika, Marc Bernal, Patri Guijarro y Pedri son los protagonistas de la campaña de esta nueva segunda equipación 2026/27, que estará disponible a partir de este viernes 24 de julio en exclusiva en el e-commerce del FC Barcelona, en las Tiendas Barça y en los puntos de venta de Nike. Su estreno sobre el césped llegará durante la pretemporada, coincidiendo con los primeros compromisos del primer equipo.