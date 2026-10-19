Dro Fernández genera conflicto en el PSG antes del FC Barcelona y el vestuario señala a Luis Enrique

Fran Fuentes 19 OCT 2026 - 13:36h.

El canterano del FC Barcelona, traspasado el pasado año, ha suscitado polémica por sus minutos de juego

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El Paris Saint-Germain sigue peleando con el Olympique de Lyon por el liderato en la Ligue 1, y encabeza la liguilla de la UEFA Champions League. El conjunto parisino, que se enfrenta en la tercera jornada europea al FC Barcelona, está teniendo una curiosa gestión de plantilla, jugando con los, a priori, mejores jugadores entre semana mientras que los teóricos suplentes se encargan del campeonato doméstico. Las clásicas 'Unidades A y B' que permiten a Luis Enrique tener frescos y enchufados a todos los jugadores y que acercan al PSG a la disputa por los títulos, aunque su próximo escollo, el conjunto barcelonista, le obligará a salir con todo. Sin embargo, un caso particular está generando polémica y discrepancias dentro del propio vestuario. Hablamos de Dro Fernández.

Y es que, según informa el diario L'Équipe, existen ciertas dudas en torno a los futbolistas del conjunto francés por la gestión del canterano del FC Barcelona. Y es que la citada información revela que se percibe cierto favoritismo por el centrocampista gallego en detrimento de otras promesas emergentes como Senny Mayulu o Quendin Ndjantou. En este sentido, consideran que Dro Fernández recibe una mayor cantidad de minutos de los que merece con respecto a otros jugadores.

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Iván De la Peña, la razón por la que Dro estaría jugando más minutos de lo normal

Tal es el malestar que en Francia señalan directamente a una circunstancia que explicaría esta situación. Y es que Dro comparte a su representante, Iván De la Peña, con Luis Enrique. De este modo, ese supuesto favoritismo al apostar por el jugador español ayudaría a que su valor de mercado se elevase de manera fugaz, así como su exposición mediática. Una situación que haría crecer su carrera de manera meteórica con apenas 18 años.

Sea como fuere, lo cierto es que la gestión de vestuario por parte de Luis Enrique es parte de su identidad como técnico. Decisiones unilaterales como otorgarle a Ousmane Dembélé más vacaciones que a otros jugadores, o dar días de descanso a futbolistas concretos en pleno transcurso de la temporada, le han llevado a conquistar dos Champions consecutivas, y de momento se mantienen en la pole por una tercera.