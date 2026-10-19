La NFL se alía con el PSG para crear una colección exclusiva enfocada en París

Juan Pérez 19 OCT 2026 - 13:24h.

Un extra para celebrar el primer partido de temporada regular en Francia

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La NFL y el Paris Saint-Germain han presentado hoy una colección exclusiva de camisetas NFL x PSG, diseñada y fabricada por Fanatics en colaboración con Nike que se ajusta a una cita histórica. Esta semana llega la cita en el país vecino algo antes del NFL Madrid Game 2026 del 8 de noviembre, y como anticipo el primer guiño es una camiseta que sirve como aliciente de la celebración del primer partido de temporada regular de la NFL en Francia.

La colección presenta dos combinaciones de colores, una basada en los colores del PSG y otra en tonos burdeos y dorado. Ambas versiones están confeccionadas sobre la base de la camiseta oficial Nike NFL Stitched Limited e incorporan el escudo del PSG y detalles inspirados en la capital francesa.

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La primera versión, Paris Red & Blue, presenta el característico azul del PSG, combinado con un cuello rojo y una inserción blanca en forma de V con el logotipo de la NFL. El diseño incorpora las siglas PSG en el pecho, números blancos con contorno rojo, el escudo del club en ambas mangas y la inscripción PARIS bajo una flor de lis en la parte posterior del cuello.

Por su parte, la edición Monogram presenta una camiseta en tono burdeos con detalles dorados, desde el escudo de la NFL y el logotipo de Nike hasta el monograma PSG del pecho. Los números incorporan un estampado que combina flores de lis, siluetas de la Torre Eiffel y monogramas del club parisino.

Ambas camisetas lucen el número 75, correspondiente al código del departamento de París. La flor de lis, presente también en el escudo del PSG, es uno de los símbolos de los New Orleans Saints, que recibirán a los Pittsburgh Steelers el próximo domingo 25 de octubre en el Stade de France. Con motivo del encuentro, los Saints también lanzarán una camiseta de edición especial.

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“París siempre ha sido una ciudad en la que el deporte y la moda se encuentran. Estamos orgullosos de dar la bienvenida a la NFL y de ofrecer a nuestros aficionados una camiseta que querrán lucir durante el partido. Además, el PSG también jugará ese mismo domingo, por lo que será una jornada muy especial para el deporte en París”, ha afirmado Richard Heaselgrave, director de Ingresos del Paris Saint-Germain.

“Nuestro primer partido de temporada regular en Francia supone un hito para la NFL y queríamos ofrecer a los aficionados de París una camiseta a la altura de la ocasión”, ha señalado Salha Latif, vicepresidenta de Productos de Consumo Internacionales y Licencias de la NFL. “Junto con el PSG, Fanatics y Nike, hemos creado algo auténticamente parisino e inconfundiblemente NFL Los aficionados franceses llevan mucho tiempo esperando poder disfrutar de un partido de la NFL en su país, y esta colección les permite formar parte de este momento”.

“Trabajamos a diario con la NFL, el PSG y Nike, lo que nos ha permitido desarrollar esta camiseta prestando especial atención a cada detalle. Desde la flor de lis del cuello hasta las siluetas de la Torre Eiffel integradas en los números, todos los elementos han sido concebidos pensando en París”, ha explicado Stephen Dowling, presidente internacional de Fanatics.

La camiseta NFL x PSG Nike Stitched Limited, con un precio de 210 euros, 180 libras o 225 dólares, estará disponible a partir del lunes 19 de octubre de 2026 a las 10:00 horas (hora peninsular española), hasta agotar existencias.

Las camisetas podrán adquirirse online a través de NFL Shop (Estados Unidos y Europa), PSG Store y Nike.com, así como en distintos establecimientos físicos, entre ellos NFL Paris City Centre Store, NFL Stadium Store en el Stade de France, PSG Store en los Campos Elíseos, PSG Megastore en el Parc des Princes, Nike House of Innovation y PSG Store en Nueva York.