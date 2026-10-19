Josh Allen se corona con la jugada del año en la NFL, un shovel pass que acaba en touchdown

Juan Pérez 19 OCT 2026 - 00:41h.

El gesto de Allen marca una carrera: clase y efectividad

Los Texans se llevan la victoria ante los Jaguars en un final de infarto en Wembley y con un héroe inesperado

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El arranque de la segunda mitad entre Buffalo Bills y Las Vegas Raiders planteaba un dilema con el partido igualado y dos ataques muy distantes. Jeanty y Cook han liderado por momentos a sus equipos mientras el ataque aéreo se ha quedado a medias tintas en la redzone...hasta que Josh Allen ha tomado las riendas de los suyos. Un no looking pass a mediados del tercer cuarto deja algo más que un touchdown: es una de las jugadas del año.

El empate a 13 puntos al descanso ofrece una alternativa muy jugosa para ver dos cuartos muy abiertos donde Josh Allen y Kirk Cousins deben dar un paso al frente con estrategias muy opuestas. El favorito al MVP solo había encauzado un gran drive en el partido, el tercero, y desde ahí ha empezado a crecer hasta colocarse el gorro de mago para ejecutar un pase inolvidable.

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La forma de manejar el pocket, escapar de la presión, hacerse un hueco y posteriormente rendir en el límite de la exigencia de su espacio para dar un shovel pass a una mano mientras da un giro de 180 grados al caer, es brutal. Pero es que además es en un tercer down donde logra un touchdown que puede ser decisivo para el partido, es difícil de creer, tanto por lo que se ve como por lo que significa.

Es el tipo de jugadas por el que se espera una Super Bowl, un encuentro de playoffs o simplemente disfrutar un domingo cualquiera de uno de los mejores quarterbacks de la NFL en el Siglo XXI. El "esto solo lo hace Josh Allen" de Iker Sagasti es parte de la identidad del quarterback porque la propia sonrisa de la superestrella define que ha creado algo imposible de creer.

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Ese shovel pass es parte de una narrativa que empuja a Josh Allen a perseguir su primera Super Bowl, y si mantiene este nivel, los Bills tendrán mucho ganado para llegar a los partidos importantes hasta ganarse ese ticket. Un todo envuelto en la retransmisión en Mediaset Infinity a cargo de Iker Sagasti, Aitor Manzano, Luis Jones y Paula Páramo.