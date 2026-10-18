El Kamekameha de Jeanty, una celebración top para un touchdown de estreno

Juan Pérez 18 OCT 2026 - 23:29h.

El empujón del hombre de línea, clave para la anotación

El momento 'tierra trágame' de un árbitro en la NFL: de resbalarse a salir ovacionado por Wembley tras lesionarse

Compartir







El peso del balón aéreo en el Buffalo Bills - Las Vegas Raiders da una sensación de partidazo desde el primer minuto, porque las dos franquicias llegan con oxígeno para hacer un marcador de locura. El estado de forma de Josh Allen que perfectamente puede ser elegido como uno de los tres candidatos al MVP en la temporada regular es suficiente para acumular hype, y el primer touchdown del partido de la mano de Ashton Jeanty es el mejor ejemplo.

El buen momento de forma de Superman frente a uno de los equipos de moda en la NFL coloca esta sexta jornada como un escaparate, sobre todo porque las dos derrotas consecutivas para los de Nevada pueden convertirse ahora en un punto de inflexión. A pesar de esos la consistencia de los dos primeros drives ante la gran defensa de los Raiders, Las Vegas ha dejado espacio para el brillo en el equipo de Las Vegas gracias a la carrera.

PUEDE INTERESARTE La Escalada de Ponseti en la Jornada 5: el auge de Gibbs y Walker en ElDesmarque Quarterback

Ashton Jeanty fue uno de los novatos de la temporada pasada y ahora es la referencia en la carrera de uno de los equipos más sorprendentes de la 26/27 como ha demostrado en esta jugada. Un drive sostenido por sus acelerones que se cierra con un trabajo de equipo, y es que es el primer touchdown de carrera del running back esta temporada, que no de pase.

En la celebración nuestro comentarista Aitor Manzano ve un kamehameha, aunque el baile previo y la posición de las manos también pueden entenderse como un baile peculiar que cualquier personaje de Dragon Ball habría hecho antes de aprender la famosa técnica antes de perfeccionarla. La realidad es que esa confianza, fundamental para un jugador como él al que le han dado tantos galones, ahora se ve recompensada en la sexta jornada.

PUEDE INTERESARTE Los Texans se llevan la victoria ante los Jaguars en un final de infarto en Wembley y con un héroe inesperado

Es una de las grandes jóvenes promesas de la NFL, una de las caras visibles de los Raiders, y gracias al hombre de línea ha encontrado las últimas yardas para terminar con la anotación. Un segundo esfuerzo clavado para conseguir los seis primeros puntos para Las Vegas.