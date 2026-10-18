Alberto Cercós García 18 OCT 2026 - 16:10h.

Es uno de los momentos más curiosos del partido entre Jaguars y Texans

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Es una de las imágenes del día. Se llevaban pocos minutos de partido entre los Jaguars y los Texans, aún con 0-0 en el marcador de Wembley. La historia no tiene nada que ver ni con los equipos, ni una jugada o algún punto a destacar. Uno de los árbitros que estaban pendientes de que todo se sucediera con la máxima legalidad posible, dijo basta. En una acción muy desafortunada para sus intereses, el mencionado árbitro se resbaló y su rodilla parece que no aguantó el susto. Más allá del daño que se ha podido hacer, la imagen es ver cómo se ha marchado en camilla y ovacionado por toda la afición presente en el estadio inglés.