Manuel Turizo, el último gran fichaje del NFL Madrid Game 2026

Juan Pérez 11 OCT 2026 - 19:06h.

Para el partidazo entre Falcons y Bengals

El mejor trabajo del mundo, sentarse a disfrutar del NFL Madrid Game 2026

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Una de las últimas bazas del NFL Madrid Game 2026 así como del resto de partidos internacionales pasa por el escenario creado exclusivamente para el descanso, una tradición habitual en la Super Bowl que también regresa por segundo año en el Santiago Bernabéu. El choque entre Cincinnati Bengals y Atlanta Falcons del próximo 8 de noviembre tendrá un trono para darle la bienvenida a Manuel Turizo, el artista elegido para hacer un show especial.

Manuel Turizo es uno de los artistas colombianos más influyentes de la actualidad, y su fusión de reguetón, pop e influencias tropicales van a ligarse a la NFL mediante el Halftime Show en poco menos de un mes. El imán para amplificar el espectáculo con un público aún más amplio supone una forma más de conectar con la comunidad latinoamericana como se hizo el año pasado en el debut de la competición en España con Bizarrap y Daddy Yankee.

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El tirón de Manuel Turizo abre las posibilidades de atrapar aún a más seguidores a nivel global a disfrutar no solo del Halftime Show, sino de un partidazo que va a cruzar a Bijan Robinson y a Brock Purdy, dos de los jugadores más en forma de la NFL. A partir de ahí.

El colombiano ha afirmado que para él "es un placer ser parte del show de medio tiempo de la NFL en Madrid. Vamos a pasar un buen rato con muchas sorpresas para los fans del futbol americano. ¡A romperla!”, un mensaje directo a sus fans en España.

La actuación en Madrid formará parte de los siete Halftime Shows presentados por American Express que se celebrarán durante los 2026 NFL International Games, una cifra récord que reunirá actuaciones musicales en directo en siete países y cuatro continentes, coincidiendo con la temporada en la que la liga disputará más partidos internacionales que nunca.

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Ahora solo falta saber cuál será la playlist de Manuel Turizo de entre los miles de millones de reproducciones que suma en todo el mundo con canciones como “Una Lady como tú”, “La Bachata”, “El Merengue”, “Vagabundo” o “Copa Vacía”.