La Jornada 5 de la NFL en Mediaset: horarios y dónde ver gratis una jornada con tres partidazos

Juan Pérez 07 OCT 2026 - 13:54h.

Saquon Barkley y Bijan Robinson, a escena

La bomba de 41 yardas de Mahomes que acabó en touchdown

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La quinta jornada de la NFL vuelve a repetir sede en Londres en la gira de partidos europeos, lo que significa un plus para la retransmisión en Mediaset ya que hay tres partidos en abierto el próximo domingo 11 de octubre. El sendero de los equipos invictos en la NFL pasa por Chiefs, Vikings y 49ers, y el resto busca un espacio para ponerse a la altura en un fin de semana repleto de opciones con horarios confirmados.

Jaguars - Eagles

El segundo partido en Londres deja a equipos en rachas muy diferentes, mientras los Jaguars aparecen con un sólido 3-1 con el que lideran la AFC Sur con dos victorias consecutivas, los Eagles vienen de perder dos seguidos. Además las molestias de Saquon Barkley y DeVonta Smith no ayudan en un viaje transoceánico, pero deben recuperarse para darle forma al equipo y no dejarle toda la responsabilidad a Jalen Hurts.

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Hora y día : El duelo entre Jacksonville Jaguars y Philadelphia Eagles de la quinta semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, 11 de octubre, las 15:30h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la quinta semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 15:15h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.

Broncos - Chargers

Uno de los choques divisionales de la semana plantea un duelo titánico en la AFC West con una obligación para los Chargers, levantarse de un triste inicio de temporada donde todavía no han ganado ni un partido. Mientras Denver Broncos no ha demostrado su favoritismo a la Super Bowl a pesar de tener una de las mejores defensas de la liga, el dilema en Los Ángeles es mucho mayor. Herbert parece un jugador diferente al de años anteriores, y viene de sufrir cuatro pérdidas ante los Vikings. Por no hablar de las bajas en la ofensiva, un debe a solucionar con urgencia.

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Hora y día : El duelo entre Denver Broncos y Los Ángeles Chargers de la quinta semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, 11 de octubre, las 22:25h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la quinta semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 22:10h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.

Ravens - Falcons

Es uno de los partidos estrella de la semana. Michael Penix Jr. llega con una paliza a los Saints a sus espaldas, después de dominar a su equipo junto a un Bijan Robinson de cine que sumó 145 yardas en el suelo con dos touchdowns. Por su parte los Ravens llegan con dos victorias seguidas y un Lamar Jackson que vuelve a competir por ser el MVP de la temporada regular. Su conexión con Derrick Henry es una de las mejores de la NFL.