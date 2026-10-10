Juan Pérez 10 OCT 2026 - 11:10h.

La corona sigue anclada al trono de San Francisco

La bomba de 41 yardas de Mahomes que acabó en touchdown

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La persecución de los mejores jugadores de toda la NFL sigue semana a semana en ElDesmarque Quarterback de la mano de Iker Sagasti y de José Antonio Ponseti. La evaluación constante de las grandes estrellas en busca del MVP de la temporada mantiene a los tres primeros en el puesto a pesar de que no todos guardan la imbatibilidad después de cuatro jornadas. Y sorprenden los Kansas City Chiefs con dos jugadores en las posiciones más altas después de un inicio atronador que se refleja en La Escalada de Ponseti tras la Semana 4.

Campamento base

La semana de Gibbs y Burrow no es lo suficientemente buena como para mantener su estatus, por lo que son dos de los nombres que caen. Aún así hay savia nueva como demuestran las apariciones de Jonathan Taylor (Colts), CeeDee Lamb (Dallas) y Tetairoa McMillan (Panthers), este último el jugador de la semana. Y no hay que olvidar al receptor de los Cowboys, que ha brillado como pocos con 17 recepciones y casi 190 yardas y el td de la victoria

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Refugio

Trevor Lawrence y Jak Prescott establecen su puesto en el Refugio mientras que otros dos nombres se mantienen como lo son Jaxson Smith-Njigba y Bijan Robinson. Cuatro nombres muy relevantes que están siendo los estandartes de sus franquicias.

Ascenso

Sin Burrow ni Gibbs, el ascenso de La Escalada de Ponseti queda para tres estrellas: Lamar Jackson se mantiene, Kenneth Walker es a día insustituible en el top y Bryce Young probablemente hizo el mejor partido de su carrera.

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Cumbre

Los intocables vuelven a ser los mismos: los dos mejores jugadores de la NFL de la década: Patrick Mahomes y Josh Allen. A pesar de la derrota de los Bills es difícil bajar del escalón a Superman.

Cima

Brock Purdy sigue siendo el rey y a su vez el sherpa de oro en la sección. Es oficialmente MVP del mes nombrado por la NFL y comanda el mejor equipo de toda la competición por nivel, descaro y posición.