Los Texans se llevan la victoria ante los Jaguars en un final de infarto en Wembley y con un héroe inesperado

Alberto Cercós García 18 OCT 2026 - 19:48h.

Los Houston Texans asaltan Wembley para ganar a Jacksonville Jaguars en el último instante

El momento 'tierra trágame' de un árbitro en la NFL: de resbalarse a salir ovacionado por Wembley tras lesionarse

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Los Houston Texans se llevaron una victoria agónica ante los Jacksonville Jaguars (34-31) en Wembley, en un partido lleno de alternativas. C.J. Stroud conectó con Foster Moreau para abrir el marcador, pero Trevor Lawrence respondió con cuatro pases de anotación, dos de ellos para Bhayshul Tuten. Houston llegó a ponerse 31-21 gracias a las conexiones de Stroud con Jaylin Noel y a una carrera de Jawhar Jordan, pero Jacksonville se negó a rendirse.

Los Jaguars apretaron hasta el final y Travis Hunter protagonizó una intercepción clave en la zona de anotación. Después, Cam Little empató el encuentro con un espectacular lanzamiento de 60 yardas cuando apenas quedaban dos minutos. Sin embargo, Stroud encontró a Woody Marks para acercar a los Texans a la victoria y Ka'imi Fairbairn no perdonó: su lanzamiento de 49 yardas selló el 34-31 definitivo. Un desenlace cruel para Jacksonville y una victoria de carácter para Houston.