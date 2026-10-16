El Power Ranking de Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 5 de la NFL

Juan Pérez 16 OCT 2026 - 07:37h.

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La competitividad en la NFL cambia los cánones del favoritismo cada semana en pos de elegir a los cinco equipos más en forma en el Power Ranking de ElDesmarque Quarterback. La clasificación creada por Iker Sagasti y José Antonio Ponseti en el programa de Mediaset deja una renovación en algunos puestos y un top tres renovado a pesar de tener a las tres franquicias más trascendentales tras la quinta jornada de competición.

Baltimore Ravens (puesto 5)

Los Baltimore Ravens entran por primera vez entran en la lista después de hacer mucho ruido en las últimas semanas, más aún tras la meritoria victoria en Atlanta. Con el quarterback suplente y sin Lamar Jackson, se los cuervos se colocan 4-1 después de un partido descomunal de Derrick Henry Henry, que se adueñó de los highlights con una jugada espectacular en la prórroga. Una de las grandes alternativas en la americana.

Jacksonville Jaguars (puesto 4)

Los Jaguars sacaron nota en Londres a pesar de hacer un partido repleto de dudas, pero lo levantaron al final cuando nadie lo esperaba. Un retorno épico de Abdullah a 12 segundos del final les dejó espacio para el field goal de Cam Little. Los equipos especiales ganaron el partido a pesar de que Trevor Lawrence estuvo fantástico, y todo ante una gran defensa como la de Philadelphia. Cuatro victorias y muchas opciones de mantener la racha.

Kansas City Chiefs (puesto 3)

No hay razones para bajarle un puesto a los Chiefs, pero en su descanso otros equipos han seguido creciendo. Son la alternativa más importante en la Conferencia Americana. Mahomes está en su mejor nivel, Kenneth Walker puede ser a día de hoy el jugador ofensivo del año y hasta Kelce está reviviendo sus mejores momentos en la NFL

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Minnesota Vikings (puesto 2)

Las dudas sobre el ataque se han difuminado en un solo partido. Los Vikings tienen la mejor defensa de la liga y el mejor partido de Kyler Murray de morado y blanco les ha valido para dar un paso al frente y demostrar superioridad. Y si Justin Jefferson está tan fino como este pasado fin de semana, pueden ser una de las sorpresas de la temporada, porque ha hecho un touchdown tras recibir en una triple cobertura.

San Francisco 49ers (puesto 1)

No se puede dudar de los 49ers, son los grandes favoritos. Sagasti cree que si son capaces de mantener la salud y el nivel, se van a plantar en la Super Bowl otra vez. Brock Purdy es capaz de hacer jugadas en las que su capacidad de control le permite huir del peligro y poner pases de touchdown de primerísimo nivel en la NFL. Ganando a los campeones en su propia casa.