El repaso de los Lions a los Cardinals con uno de los ataques más temibles de la NFL

Juan Pérez 12 OCT 2026 - 07:01h.

Una demostración de poder en una de las divisiones más difíciles

Cam Little y Parker Washington se visten de héroes en el épico triunfo de los Jaguars ante los Eagles (17-19)

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La consecuencia de recuperar cierto nivel defensivo junto a uno de los ataques más temibles de la NFL coloca a Detroit Lions como un equipo a respetar, sobre todo si Jahmyr Gibbs demuestra este hambre en partidos importantes. El equipo liderado por Goff solo titubeó en el inicio del primer cuarto, pero a partir de ahí sacó su arsenal ofensivo para destrozar a los Cardinals, enterrarlos y demostrar que están para algo más que para entrar en playoffs.

La voracidad de Gibbs en el último cuarto cuando los Lions superaban de 24 puntos a los Cardinals demuestran por qué este equipo puede llegar donde quiera...si la defensa se lo permite. A pesar de tener muchos problemas en el inicio de esta temporada, incluido en los primeros compases de este partido, hay tantas soluciones en ataque que no es un problema. Marcadores largos, ajustes atrás y la convicción de tener a uno de los mejores running backs de la season.

Jahmyr Gibbs merece algo más que un episodio aparte, debe tener su propia trilogía para explicar por qué es el alma de estos Lions muy por encima de su propio quarterback. Hay drives donde la consistencia está en su carrera, hasta el punto de dejarle espacio para correr tres veces consecutivas, con un cuarto down incluido, para terminar en un touchdown que resume a la perfección hacia dónde se dirige el corredor.

Desde esa perspectiva, la sorpresa está en que su efecto no fue instantáneo. Los Lions empezaron el segundo cuarto sin sacar adelante ni un tercer down, y aún así han terminado con una paliza atronadora. La razón es que hoy se han enchufado todos, incluso Amon-Ra, que empezó bastante mal y sufrió un par de drops muy lejanos a su condición habitual. Williams anotó dos veces en sus dos primeras recepciones, Laporta estuvo más enchufado que nadie en recepciones, Goff definió a la perfección en el cuarto down, y los riesgos dejaron de serlo. Sobre todo porque el quarterback pareció despertar tras sufrir tres sacks en el primer cuarto.

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Ese convencimiento en el ataque estuvo ausente en los Cardinals en casi todo el encuentro. A pesar de la magia y de la pizarra en el primer touchdown del partido, LaFleur no supo leer en ningún momento a los Lions, que recuperaron una unidad defensiva casi inexistente hasta la fecha.

Con Packers, Bears y Vikings en su misma división, los Lions deben remar mucho para tomar nivel y colocarse como candidato a levantar su situación, y tienen nombres para ello. Y lo ha contado en Mediaset el equipo de retransmisión de NFL formado por Iker Sagasti, Luis Manzano, Luis Jones y Paula Páramo.