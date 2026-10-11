Inicio accidentado en el Eagles-Jaguars en Londres: touchdown anulado a Cameron y dos expulsados

Joaquín Anduro 11 OCT 2026 - 17:22h.

Josh Cameron se quedó sin su espectacular touchdown

La Escalada de Ponseti en la Jornada 4: la dupla de los Chiefs y el reinado de Purdy en ElDesmarque Quarterback

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Tras el choque entre los Indianápolis Colts y los Washington Commanders del pasado fin de semana, la NFL ha vuelto a Londres este domingo con el choque entre los Philadelphia Eagles y los Jacksonville Jaguars que arrancó de manera fulgurante y accidentada. A los 13 segundos, Josh Cameron se marcó un espectacular touchdown que, sin embargo, fue anulado por una acción previa que terminó con un jugador expulsado por equipo. En el vídeo de la parte superior de la noticia puedes ver la secuencia completa desde la patada inicial hasta que Ron Torbert, colegiado principal, toma la decisión de volver al marcador del arranque expulsando a dos jugadores por agresión.