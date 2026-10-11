El touchdown del engaño: pizarra y magia de Arizona Cardinals ante los Lions

Juan Pérez 11 OCT 2026 - 23:05h.

Los Broncos abren el partido con la primera gran jugada

Cuándo son los partidos de la NFL 2026 en Europa y en qué ciudades

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El trasiego de una jornada que se ha abierto en Mediaset con un partidazo desde Londres en el último segundo entre Jaguars y Eagles, deja espacio ahora al gran duelo. Detroit Lions y Arizona Cardinals enfrentan rachas en equipos preparados para disputar por cosas muy distintas esta temporada en la NFL, y empieza a lo grande con un touchdown de Teagan Quitoriano que tiene el mérito en la jugada.

Con la banda sonora de Manuel Turizo de fondo, gran fichaje para el NFL Madrid Game 2026, es mucho más fácil entrar en el dispositivo previo al partidazo de la NFL en España, pero entre tanto los partidos no paran. Y que se lo digan a los Cardinals, que han entrado en el enfrentamiento ante los Lions de la mejor manera posible aprovechando que están frente a una de las defensas más débiles de la competición.

El primer ataque de los Cardinals ha sido especialmente efectivo, sobre todo por el peso de la carrera, pero también porque ha sabido tocar las piezas claves en cada momento. En un cuarto down donde era fácil echarse atrás, el riesgo a sabiendas de que hay marcadores altos contra Detroit ha empujado a Mike LaFleur a jugar para ir a por todas. De hecho incluso ha pedido tiempo muerto para planear la pizarra a la perfección, y lo han bordado.

Formación pony, doble engaño, y pase extra para dejarle el ovoide al quarterback como si fuera el receptor 1 de los Cardinals, una genialidad para abrir el marcador que tuvo que esperar unos segundos más porque Brisset ya no tiene el físico de hace años. Aún así guarda la mano, y de ahí que haya completado un drive casi perfecto para darle en bandeja el touchdown a Teagan Quitoriano. Sin forzar en exceso a Jeremiyah Love, que es lo mejor de todo.