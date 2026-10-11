Joaquín Anduro 11 OCT 2026 - 20:07h.

Jacksonville venció a Philadelphia en la última jugada

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El segundo encuentro de la NFL esta temporada en Londres tras el Colts-Commanders de la semana pasada se lo llevaron los Jacksonville Jaguars con un final de infarto para terminar imponiéndose 17-19 a los Philadelphia Eagles, que lo tuvieron en su mano. Jackson Elliott puso por delante a los de Pensilvania con un gol de campo y Cam Little respondió con otro para los de Florida en el último segundo con el que consiguieron el marcador definitivo.

Disfruta del mejor resumen con las mejores jugadas del partido en el vídeo de la parte superior de la noticia.

La crónica del triunfo a la época de los Jaguars sobre los Eagles

El partido, tras sonar los himnos de Estados Unidos y del Reino Unido en el Tottenham Hotspur Stadium, arrancó de forma fulgurante con un touchdown de Josh Cameron que sin embargo fue anulado por los árbitros, que tendrían mucho protagonismo durante el choque. Tras una reunión larga de los colegiados finalmente determinarían que la jugada no valía y, además, expulsaron a un jugador por equipo, marchándose a vestuarios tras apenas 17 segundos de encuentro que no valdrían.

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No fue Josh Cameron pero sí Washington Parker el que anotó un touchdown de más de 50 yardas tras una gran carrera cambiando de dirección hasta por dos ocasiones. El encuentro se encaminaba hacia el final del primer cuarto con los Jacksonville Jaguars agarrándose a su gran defensa para mantener esta ventaja y esperar su oportunidad.

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Al arrancar el segundo, después de una larga jugada de los Eagles, Will Shipley anotó un touchdown que empataba el partido y servía como punto de inflexión. Ahí se cayeron los de Florida y lo aprovecharon los de Pensilvania para tomar la iniciativa buscando una remontada que culminaría Darius Cooper apenas unos minutos después con una carrera de 62 yardas y su consiguiente y posterior punto extra para llevar el choque 14-7 al descanso.

La segunda parte arrancó tediosa con un tercer cuarto con un gol de campo de Cam Little como prácticamente la única jugada destacada del choque, con mucha actividad arbitral. Los Eagles se mostraban nulos en ataque ante unos Jacksonville Jaguars que no pudieron aprovechar los errores del conjunto que jugaba como local este domingo para haber conseguido la remontada.

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Ya cuando el choque parecía que caía definitivamente para las águilas, a falta de tres minutos y medio Parker Washington completó su segundo touchdown de la tarde con una gran recepción a una mano al envío también admirable de Trevor Lawrence. Apretaron y apretaron los hombres dirigidos por Nick Sirianni hasta que se encontraron con una oportunidad para ponerse por delante en el último minuto y Jake Elliott no perdonó para poner una ventaja de 17-16 que aún no sería definitiva.

Y es que el Tottenham Hotspur Stadium aún viviría una acción más con la que cerrar un auténtico carrusel de emociones. A falta de un segundo, los Jaguars obtuvieron también su oportunidad de patear para el triunfo y Cam Little golpeó desde 57 yardas para anotar el field goal y desatar la euforia entre el equipo y los aficionados de los Jaguars cerrando una tarde inolvidable.