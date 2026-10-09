Redacción ElDesmarque 09 OCT 2026 - 15:14h.

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La NFL Culture Club Madrid ha abierto este viernes sus puertas en la Fundación Ortega-Marañón de Madrid (calle Fortuny, 53), dando comienzo a tres días de programación que conectan el universo de la NFL con la cultura española, hispanoamericana y estadounidense.

La iniciativa, que forma parte de Hispanidad 2026 de la Comunidad de Madrid, con Estados Unidos como país invitado, podrá visitarse hasta el sábado 10 de octubre y propone un recorrido por diferentes expresiones culturales vinculadas al deporte, la música y la creatividad.

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El acto de bienvenida lo protagonizó Rafa de los Santos, director de NFL España, y al cual acudieron Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de cultura, turismo y deporte; Laura Martínez Cerro, Directora General de Turismo y Hostelería; Gonzalo Pérez, presidente de la FMFA, la jugadora Atxa Delgado, el artista Vreno Yg, además de representantes de RIMAS y FRSH.

"Para nosotros es especialmente ilusionante seguir construyendo esta relación de la NFL con España. Justo a un mes del partido entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals en el Bernabéu, tendremos -durante este fin de semana, dentro del marco de la semana de la Hispanidad 2026- una nueva oportunidad de encontrarnos con los aficionados y de acercarnos a quienes llegan a la NFL por la cultura, la música o la curiosidad", indicó Rafa de los Santos. "Queremos que este sea un espacio para conocer artistas, escuchar sus historias y disfrutar de propuestas que quizá no esperabais encontrar junto al nombre de la NFL".

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Durante estos tres días, NFL Culture Club Madrid contará con una programación musical protagonizada por Vreno Yg, Toro y Raul Clyde, además de diferentes sesiones. El espacio también acogerá la RIMAS Room, exposiciones, propuestas gastronómicas, contenidos audiovisuales y una selección de iniciativas vinculadas a la moda.

La gastronomía estará presente a través de Tailgate Tapas, una reinterpretación del tradicional tailgating de la NFL con sabores de España, Hispanoamérica y Estados Unidos. Por su parte, FRSH aportará su visión de la moda vinculada al universo de NFL Culture Club Madrid.

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La fotografía y el cine completarán la experiencia con contenidos que muestran diferentes conexiones entre el fútbol americano y la cultura hispana, desde las comunidades vinculadas a este deporte en España y México hasta producciones audiovisuales relacionadas con el universo de la NFL. Mónica Figueras, Enrique Medina y Lola Morales serán los fotógrafos protagonistas de la exposición.

NFL Culture Club Madrid permanecerá abierta hoy jueves 8 y mañana viernes 9 de octubre de 18:00 a 21:30 horas, y el sábado 10 de octubre de 12:00 a 20:30 horas. La entrada es gratuita y requiere registro previo a través de NFL OnePass.

Tres días de música y cultura

La programación musical arrancará hoy con Vreno Yg y una sesión de La Granja Sound. Mañana viernes será el turno de Toro y mami, mientras que el sábado Raul Clyde pondrá el cierre a la programación junto a Miss Aleta y DJ Color.

A lo largo de los tres días, los asistentes podrán disfrutar además de la exposición de fotografía, la RIMAS Room, FRSH y las diferentes propuestas de cine y gastronomía.

Agenda por días

Jueves 8 de octubre · 18:00–21:30h

⦁ Vreno Yg

⦁ La Granja Sound

⦁ Exposición de fotografía

⦁ FRSH

⦁ RIMAS Room

⦁ Cine y gastronomía

Viernes 9 de octubre · 18:00–21:30h

⦁ Toro

⦁ mami

⦁ Exposición de fotografía

⦁ FRSH

⦁ RIMAS Room

⦁ Cine y gastronomía

Sábado 10 de octubre · 12:00–20:30h

⦁ Raul Clyde

⦁ Miss Aletal

⦁ DJ Color

⦁ Exposición de fotografía

⦁ FRSH

⦁ RIMAS Room

⦁ Cine y gastronomía