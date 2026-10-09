El Power Ranking de Ponseti y Sagasti en ElDesmarque Quarterback en la semana 4 de la NFL

Juan Pérez 09 OCT 2026 - 08:45h.

Tres equipos invictos, y uno de ellos sube al podio a pesar de tener un ataque ineficaz

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El asiento de lujo del aficionado a la NFL lleva varias semanas disfrutando de los favoritos en los partidos en directo de Mediaset tal y como ha pasado este pasado domingo con la victoria de Kansas City Chiefs. El liderazgo de Mahomes y el destello de Kenneth Walker son solo un ejemplo de cómo llevar el favoritismo al siguiente nivel para que Iker Sagasti y José Antonio Ponseti realicen el Power Ranking de favoritos al título tras la Semana 4 de la NFL en el programa de ElDesmarque Quarterback.

Seattle Seahawks (puesto 5)

Los campeones entran en la dinámica ganadora. Perdieron la semana pasada en Washington, pero ante los Chargers volvieron a demostrar que todo se construye desde la defensa, esa con la que consiguieron el anillo. No han dejado de ser aspirantes, pero con victorias como esta demuestran que lo tienen todo para volver a estar ahí.

Chicago Bears (puesto 4)

Los Chicago Bears son uno de los equipos a seguir en la NFL. Se lesionó su quarterback y estrella, Caleb Williams, y desde ese momento han ganado en las dos últimas semanas. Y además haciéndolo con el segundo y el tercer quarterback por necesidad, pero funcionan. Parece que van a estar peleando por muchas cosas este año.

Minnesota Vikings (puesto 3)

Hay que poner una lupa en ellos porque los Vikings están invictos, pero tienen un gran asterisco. Entre lesiones y problemas en el puesto de quarterback, lo cierto es que su ataque está atascado. La defensa destruye, apenas encajan un punto por drive, pero su ataque lleva dos victorias donde no han conseguido un touchdown.

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Kansas City Chiefs (puesto 2)

Parece que han viajado al pasado para recuperar el nivel de la era de los anillos. Patrick Mahomes tiene de nuevo la magia de su lado, pero la gran sorpresa es Kenneth Walker, que ha cambiado el tono de la franquicia. Es el running back más en forma de la NFL, el que más yardas recorre y el segundo en yardas tras acarreo. Hay que echarle un vistazo a los receptores porque con la lesión de Thornton pueden sufrir.

San Francisco 49ers (puesto 1)

Mantienen la primera plaza porque son el mejor equipo de la NFL con mucha diferencia. Kittle ha vuelto de la lesión como una máquina, Brock Purdy está al mejor nivel, le ganaron a los Broncos y no hay quien los pare.