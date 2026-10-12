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La táctica Jahmyr Gibbs: una carrera imparable hasta la endzone en tres fases

La triple carrera de Gibbs con los Lions en el partido ante los Cardinals
Jahmyr Gibbs es uno de los running backs más en forma de la NFL. NFL
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La pizarra inicial de los Cardinals en el choque ante Detroit Lions no fue suficiente ni siquiera para recibir una paliza al descanso, y la estrategia más señalada solo tiene un nombre: Jahmyr Gibbs. La quinta jornada de la NFL deja este duelo en abierto en Mediaset con uno de los runninng back más en forma de la competición, y lo ha demostrado una vez más con la carrera más explosiva de toda la NFL solo al nivel de Kenneth Walker III en esta temporada. Y lo es porque los Lions lo confían todo en él a pesar de coexistir con el cuarto down en el partido, al que se han suscrito en los momentos más complicados para anotar varias anotaciones. Una de ellas tras esta carrera de Gibbs en tres downs consecutivos.

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