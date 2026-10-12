María Trigo 12 OCT 2026 - 12:10h.

Momento surrealista el que se ha vivido en el Baltimore Ravens 30 - 23 Atlanta Falcons

La táctica Jahmyr Gibbs: una carrera imparable hasta la endzone en tres fases

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Nadie dio crédito. Ni los espectadores que estaban en el Mercedes-Benz Sradium ni los comentaristas especializados en NFL de Mediaset. Iker Sagasti y José Antonio Ponseti alucinaron con Freddie, la mascota de los Falcons. El halcón, como se puede ver en el vídeo superior, se lanzó para intentar interceptar un pase de Tyler Huntley que se fue fuera.

Los perioditas no pudieron aguantar las risas a la hora de ver la acción y su reacción fue más que clara: "Es buenísimo". En lo deportivo, los Baltimore Ravens remaron contracorriente para poner el empate en el marcador justo al final del duelo. Un 23-23 que llevó el partido al tiempo extra y ahí sí que Tyler Huntley no falló y los Ravens se llevaron la victoria (30-23) frente a los Atlanta Falcons.