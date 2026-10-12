Redacción ElDesmarque 12 OCT 2026 - 11:11h.

Huntley pasó para 201 yardas con dos conexiones a las diagonales y un touchdown por tierra en el periodo agregado

El repaso de los Lions a los Cardinals con uno de los ataques más temibles de la NFL

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La NFL sigue haciéndonos disfrutar de lo lindo en Mediaset y el final ajustado del último duelo de la jornada cinco así lo demuestra. Tal y como se puede ver en el vídeo superior, la emoción estuvo presente en todo momento y hasta el final con un Tyler Huntley que guió, con tres anotaciones, a los Baltimore Ravens al triunfo en el tiempo extra 30-23 sobre los Atlanta Falcons.

Huntley pasó para 201 yardas con dos conexiones a las diagonales y un touchdown por tierra en el periodo agregado. Derrick Henry también lució con 102 yardas por acarreo.

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¿Qué paso en el Ravens - Falcons?

Los Falcons fueron dominantes en la primera mitad gracias a su defensiva. Tomaron ventaja en el primer cuarto gracias a un balón suelto que Jessie Bates III regresó 36 yardas hasta la zona de anotación. Los Ravens rompieron el cero vía un gol de campo de 21 yardas que conectó Tyler Loop.

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En el segundo periodo la tendencia se mantuvo. Atlanta volvió a convertir de siete, ahora con un envío de touchdown de cinco yardas de Michael Penix que atrapó Kyle Pitts. Baltimore sumó con un par de goles de campo que acertó Loop, el primero de 51 yardas y el segundo de 47 para enviar el juego al descanso 9-14 para Atlanta.

En el inicio del tercer cuarto, los Falcons perdieron la oportunidad de conseguir otra anotación de siete, luego de una serie ofensiva que consumió más de cinco minutos, recorrió 60 yardas en 10 jugadas, pero terminó sólo con una patada de tres puntos que conectó Nick Folk que los distanció 9-17.

La respuesta de los Ravens fue encabezada por Derrick Henry, quien llegó a la zona pintada luego de recibir un pase de Tyler Huntley que los acercó 15-17.

Atlanta volvió a establecer una larga ofensiva de más de ocho minutos en el periodo final en la que movió el balón 74 yardas, pero de nuevo tuvo que conformarse con un gol de campo de Folk que puso el marcador 15-20.

El equipo del coach Jesse Minter no tuvo capacidad de respuesta en su serie siguiente por lo que parecía que los Falcons podían sentenciar al juego ya que su ofensiva volvió a establecer una ofensiva de 10 jugadas que recorrió 52 yardas, sólo que otra vez únicamente sumó con un gol de campo para colocarse 15-23 y dejó abierto el juego a dos minutos y medio del final.

El tiempo fue suficiente para que los Ravens cruzaran 71 yardas en siete jugadas hasta el envío a la zona pintada de Huntley para Devontez Walker que los puso 21-23, con la obligación de concretar la conversión de dos puntos que Derrick Henry logró con un acarreo para empatar 23-23 y enviar el juego a tiempo extra.

En el periodo agregado Tyler Huntley devoró siete de los 10 minutos disponibles y coronó su ofensiva con una anotación terrestre para el triunfo 30-23.