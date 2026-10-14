La Jornada 6 de la NFL en Mediaset: horarios y dónde ver gratis a Josh Allen, favorito al MVP
Uno de los quarterbacks estrella de la competición pasa al primer plano
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La distancia abismal de juego entre los contenders y el resto de los equipos de la NFL empieza a ser visible después de cinco jornadas, razón por la que es mucho más contagioso entrar a ver a algunos de los candidatos. La aparición de Jacksonville Jaguars y Buffalo Bills en la sexta semana de competición desvela el interés en las retransmisiones de Mediaset España para un domingo 18 apasionante con tres partidos en la cuenta atrás por llegar al NFL Madrid Game 2026.
Jaguars - Texans
La NFL se queda otra semana más en Londres pero cambia el escenario para pasar a Wembley, donde los Jaguars (4-1) se sentirán como en casa después de muchos años asentándose en el público inglés. Después de la machada con remontada en el último minuto, el equipo liderado por Trevor Lawrence repite de nuevo en Europa ante los Texans (1-4), un duelo divisional en la AFC Sur que puede romper la clasificación.
- Hora y día: El duelo entre Jacksonville Jaguars y Houston Texans en Londres pertenece de la sexta semana de la NFL 26/27 será en la tarde de este domingo, 18 de octubre, las 15:30h. (horario peninsular de España).
- La previa: La emisión comenzará a las 15:15h. con un análisis prepartido
- Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.
Bills - Raiders
Las puertas de Mediaset se abren para uno de los mejores quarterbacks de la NFL: Josh Allen. Superman se enfrenta a uno de los equipos de moda en uno de los partidos más jugosos de la jornada 6, tanto por rachas como por necesidad. Los de Nevada suman dos derrotas consecutivas en partidos muy sonados, pero al menos le han dado la alternativa a Fernando Mendoza. El primer pick del draft ya ha tenido sus primeros minutos en la liga, y quizás pruebe de nuevo este fin de semana.
- Hora y día: El duelo entre Buffalo Bills Las Vegas Raiders de la sexta jornada de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, 18 de octubre, las 22:25h. (horario peninsular de España).
- La previa: La emisión comenzará a las 22:10h. con un análisis prepartido
- Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.
Cowboys - Packers
La NFL bien puede pensar que en Europa necesitamos un extra de contenido para la madrugada, o al menos queremos de convencernos de eso al ver el Dallas Cowboys - Green Bay Packers que se emite en Cuatro. Los dos son equipos predispuestos a dejar un marcador muy elevado donde los ataques priman sobre las defensas, por lo que serán días para ver brillar a Dak Prescott y Jordan Love.
- Hora y día: El duelo entre Dallas Cowboys y Green Bay Packers de la sexta semana de la NFL 26/27 será en la madrugada de este domingo al lunes, del 18 al 19 de octubre, las 02:15h. (horario peninsular de España).
- La previa: La emisión comenzará a las 02:00h. con un análisis prepartido
- Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Cuatro.