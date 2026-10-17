La Escalada de Ponseti en la Jornada 5: el auge de Gibbs y Walker en ElDesmarque Quarterback

Juan Pérez 17 OCT 2026 - 12:06h.

El subidón de Jahmyr Gibbs y Kenneth Walker

La Jornada 6 de la NFL en Mediaset: horarios y dónde ver gratis a Josh Allen, favorito al MVP

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La quinta jornada de la NFL no mueve a algunos de los mejores jugadores del ranking especial que preparan José Antonio Ponseti junto a Iker Sagasti en ElDesmarque Quarterback. La búsqueda del MVP de la temporada en el curioso ascenso de La Escalada de Ponseti deja nuevos nombres, un repaso alternativo a la actualidad y más ganas aún de repasar partidazos como el de Jared Goff o Jahmyr Gibbs este fin de semana en Mediaset.

Campamento base

El primer bloque de jugadores tiene a Joe Burrow, Bryce Young o Smith-Njigba, algunos con bajones en las últimas semanas. De hecho el receptor pierde su puesto algo más adelante porque dejó caer un balón que habría supuesto la victoria de los Seahawks este fin de semana. Las sorpresas en el campamento base son Jordan Love y Drake Maye, que vuelven a su mejor nivel y entran en el listado.

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Refugio

El partidazo de Derrick Henry le coloca como uno de los nuevos, directamente en el segundo estándar. En una plaza donde se mantiene Trevor Lawrence y también están tanto Bijan Robinson como Lamar Jackson, este último a pesar de que la lesión le ha impedido jugar esta semana.

Ascenso

En el top 6 aparecen dos de los running backs más fiables de la temporada que ahora mismo se podrían estar disputando el premio al jugador ofensivo del año, y es que lo que consiguen Jahmyr Gibbs y Kenneth Walker cada fin de semana es increíble. El de los Lions ha conseguido dos touchdowns este fin de semana en un partido único. Por su parte Jared Goff amplía su estatus con 12 touchdowns en la 26/27 sin sufrir una intercepción siquiera, además de ser el jugador con mas yardas de pase en la liga.

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Cumbre

Patrick Mahomes y Josh Allen siguen en sus puestos, cierran el podio en una coronación de quarterbacks que mantiene los puestos. Josh Allen ha vuelto a brillar y el jefazo de los Chiefs sigue en su lugar a pesar de descansar.

Cima

Brock Purdy es el mejor jugador de la NFL esta temporada, tenía una prueba de fuego en Seattle y cumplió de sobra dejando a los suyos como uno de los invictos.