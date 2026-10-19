María Trigo 19 OCT 2026 - 10:44h.

El pase en largo de Jordan Love no logró llegar a su destinatario gracias a una gran acción defensiva

Josh Allen se corona con la jugada del año en la NFL, un shovel pass que acaba en touchdown

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En una jugada de ataque de los Green Bay Packers, el pase de Jordan Love hacia Golden, una conexión que ya se había lucido en otros momentos del partido, no llegó a buen puerto gracias a la magnífica intercepción intercepción de Porter Jr para los Dallas Cowboys. Como se puede ver en el vídeo superior, la acción fue muy elogiada por los comentarias de Mediaset Iker Sagasti y José Antonio Ponseti: "La jugada defensiva es brutal".

A pesar de acciones deensivas como esta, los Packers fueron bastante superiores a los Dallas y se impusieron 13-23 para sumar su cuarta victoria en seis jornadas de la NFL 26/27.

Puedes ver tanto el resumen como el partido completo de la NFL en Mediaset Infinity.