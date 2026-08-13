Las dos selecciones mejor clasificadas estarán en Los Ángeles 2028

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España ya está en cuartos de final del Mundial de Flag Football. La selección femenina se ha impuesto este jueves por la tarde a Australia (39-25) con una gran remontada en un partido que, tras la retirada de Nigeria, se había convertido en una auténtica final.

Cabe recordar que el Flag Football debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, para el que Estados Unidos ya está clasificada como anfitriona. Este Mundial otorga dos plazas parala cita olímpica que irán a parar a las dos mejores selecciones sin contar a la norteamericana.

España está encuadrada en el grupo B con Nigeria, Australia y la propia Estados Unidos. En teoría, debería haber debutado este jueves por la mañana ante Nigeria, pero el combinado africano anunció su retirada del torneo sólo tres días antes debido a problemas con los visados para viajar a Dusseldorf, la ciudad alemana donde se disputa.

Así pues, el partido ante Australia era decisivo. España empezó perdiendo 0-19, pero mostró personalidad y acabó imponiéndose por 39-25 tras una gran reacción. Esto significa que ya tiene asegurado su billete a cuartos de final, aunque todavía tendrá que esperar para ver si lo hace como primera o segunda de grupo, algo que se decidirá en su segundo partido ante Estados Unidos, este viernes a las 11:45 horas.