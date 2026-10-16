Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 17:02h.

Mati Prats señala la hora de la verdad para el Barcelona

Hansi Flick valora el estado de Raphinha y Frenkie de Jong y no dosificará a Lamine Yamal: "Disfruta jugando y no quiero interrumpir"

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La hora de la verdad ha llegado para el FC Barcelona con los tres próximos partidos que tiene en apenas ocho días en los que visitará al Real Betis y al PSG antes de recibir al Real Madrid en el Clásico. Hasta la fecha, los de Hansi Flick suman un pleno con 10 victorias tanto en LALIGA EA Sports (Elche, Athletic, Rayo Vallecano, Valencia, Levante, Racing, Sevilla y Getafe) como en la Champions League (Feyenoord y Galatasaray) con un espectacular saldo de 43 goles a favor y nueve en contra. Un bagaje al que le pide más Mati Prats ya que, en su editorial de ElDesmarque de Cuatro, el presentador señala la menor entidad de estos rivales poniendo el listón en lo que acaba en los tres próximos duelos.