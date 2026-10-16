Joaquín Anduro 16 OCT 2026 - 13:56h.

Afectará también al fútbol femenino, el baloncesto o el balonmano

Aficionados estallan con el precio de las entradas para el Clásico Barcelona - Real Madrid: "Una auténtica estafa"

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El próximo 25 de octubre, el Camp Nou acogerá el primer Clásico de la temporada entre el FC Barcelona y el Real Madrid en un partido en el que millones de ojos en todo el mundo estarán atentos a lo que suceda. Un choque de tal trascendencia que han aprovechado los trabajadores fijos discontinuos de la entidad culé para reclamar sus derechos convocando una huelga que durará durante todo el fin de semana del gran envite de LALIGA EA Sports.

Mediante un comunicado, el citado colectivo informa de que la convocatoria abarcará tres días, desde las 00:00 horas del 23 de octubre y hasta las 06:00 horas del 26 de octubre, para reivindicar además del deterioro de sus condiciones laborales, la falta de personal, así como "las desigualdades existentes dentro de la propia empresa y la ausencia de respuestas concretas por parte del Club".

La huelga afectará a todas las instalaciones en las que los citados trabajadores desarrollan su actividad y tendrá "especial incidencia" en el Spotify Camp Nou durante el clásico frente al Real Madrid. También afectará a los partidos del primer equipo femenino en el Estadio Johan Cruyff (Barça-Granada el sábado a las 20.30h.), a los encuentros de baloncesto (Barça-Casademont Zaragoza el sábado a las 21.00h.) y balonmano (Barça-Rebi Cuenca el viernes a las 19.00h.) en el Palau Blaugrana y a todas las actividades de las categorías inferiores en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El citado colectivo también denuncia "el incumplimiento de acuerdos, irregularidades de carácter contractual, situaciones de discriminación entre trabajadores y trabajadoras del mismo Club", así como "incumplimientos del convenio colectivo y una reducción progresiva de la plantilla", mientras "diversos servicios pasan a ser cubiertos por empresas externas".

"Alertamos de que esta situación precariza los servicios, reduce la capacidad de respuesta ante incidencias y perjudica la atención a socios y aficionados. Consideramos que esta movilización constituye el último recurso ante la falta de avances y de compromisos concretos", según denuncia el comité de huelga del personal fijo discontinuo del FC Barcelona.

El Barcelona insiste en el que el Clásico no corre peligro

Desde el Barça, según ha informado El Periódico, se desliza que el choque en sí no corre ningún tipo de peligro a pesar de la huelga que coincidirá durante todo el fin de semana. Además, emplazan a seguir con las negociaciones durante los próximos días para lograr un acuerdo beneficioso para todas las partes y evitar esta convocatoria.