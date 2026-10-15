Ángel Cotán 15 OCT 2026 - 23:24h.

El representante del futbolista del Athletic Club desempolva la negociación con el club culé y la posterior renovación

Una posible DANA pone en alerta a la afición del Athletic por otra suspensión: "Están a tiempo"

Compartir







Al habla el representante de Nico Williams. Tras dejar atrás aquellos veranos de rumores, especulaciones e informaciones cruzadas sobre el interés del FC Barcelona en el talentoso extremo rojiblanco, Félix Tainta cuenta su verdad de todo lo que rodeó a aquellas negociaciones frustradas con el club azulgrana y la decisión final de renovar con el Athletic Club.

El conocido agente de futbolistas ha charlado con el podcast Los Fulanos y allí ha desempolvado un caso que parecía más que cerrado. Tainta reconoce que un problema deportivo frenó la operación y motivó el desenlace que todos conocen.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Celta de Vigo ante la Juventus: un suspenso catedralicio complica todo

El agente de Nico Williams desempolva el fichaje fallido por el Barcelona

Tainta asegura que el Athletic tenía constancia de la situación, que entabló conversaciones formales con el Barcelona y que un problema deportivo lo paralizó todo: "Se habla con el Barça, lógicamente el Athletic lo sabía porque yo informé en todo momento de cómo estaba la situación a pesar porque estaban enfadados por sus formas. A partir de ahí, yo entablo conversaciones y llega un momento en la negociación, en la situación, en el que Nico no puede estar sin jugar. Él es un Fórmula 1 y si yo voy a tu casa, yo no me tengo que comer tus problemas. Y así se lo hice ver al Barça. Entonces, a partir de ahí decidimos que si no había ciertas garantías no podíamos arriesgarnos a que Nico fuese allí para no jugar. Y ya no habiendo un Mundial, sino porque es un profesional que tiene que ejercer su profesión. Si tú tienes un problema, a mí eso no me tiene que afectar. Y si no me das seguridad de que eso no me va a afectar, pues entonces tengo que cambiar de opinión, como así fue".

PUEDE INTERESARTE El uno por uno de la Real Sociedad ante el Union Saint-Gilloise: dos excepciones y duros suspensos

A renglón seguido, el representante del menor de los Williams explicó cómo se produjo el giro de la renovación: "Nico tenía idea de poder salir porque es ambicioso y en el Athletic sabes las limitaciones, sabes que no vas a ganar una Champions, posiblemente una liga... al final, cuando él decía aquí no y aquí puede ser, y ves que la situación o todo lo que conlleva no cuadra, pues hay otra vuelta de turca... ¿Y si renuevo? Se lo planteo y él está de acuerdo. A partir de ahí es cuando se decide renovar con el club".