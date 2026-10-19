Pablo Sánchez 19 OCT 2026 - 21:59h.

Pedri le pide a Lamine Yamal que no se compare con Messi: "Es complicado medirse con Leo"

El máximo dirigente blaugrana habla del Caso Negreira

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Joan Laporta no suele destacar por su prudencia. Siempre que quiere expresar su punto de vista sobre algo lo suele hacer sin pelos en la lengua. Recientemente hizo lo propio a la hora de hablar del eterno rival, el Real Madrid, con quien prolonga diversas discrepancias desde hace tiempo. El máximo dirigente blaugrana habló sin tapujos sobre el cuadro merengue.

Durante una entrevista en L'Equipe, se atrevió a tildar como un enfrentamiento la actual relación que existe entre el Barça y el Madrid. "Ya no hay relación, incluso diría que hay un enfrentamiento. Quieren desviar la atención en el Caso Negreira, pero no hay nada. Han perdido toda la credibilidad. Creo que se han equivocado y están pagando el precio", sentenció.

Vitinha, sobre el Barcelona

El centrocampista portugués del PSG Vitinha alabó al español Lamine Yamal, de Barcelona, su rival este martes en la fase liga de la Liga de Campeones, pero aseguró que no le tienen miedo. "¿Miedo? No, afrontamos a los mejores del mundo. Lo que hace en estos momentos es increíble, es un jugador excepcional, sé que es muy especial. Pero si reduces el Barça a Lamine no sería justo. Vamos a medirnos a un gran equipo, no solo a Lamine", comentó.

Vitinha consideró que el Barcelona tiene "uno de los mejores centros del campo del mundo. Me encanta la forma en la que juega. Veremos cómo hacer para presionar, contra el City nos fue bien. Será interesante ver quién domina el centro del campo. Los dos equipos van a querer el balón", indicó.

El luso reconoció que el partido será muy importante, pero dijo que es "demasiado pronto" para considerarlo una final. "Estamos en octubre, no sabemos cómo las cosas van a cambiar durante la temporada. La verdad de octubre no es la de marzo. Pero es uno de los partidos que estás deseando jugar", comentó.