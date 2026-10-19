Pablo Sánchez 19 OCT 2026 - 18:38h.

La fórmula de Luis Enrique en el PSG para parar a Lamine Yamal: "Es fácil, muy fácil"

Considera el duelo ante el PSG un buen test para medir el nivel del equipo

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Hansi Flick compareció ante los medios para analizar el duelo de Champions frente al PSG en territorio francés. El técnico del Barcelona considera esta una gran prueba para medir el nivel de su equipo ante un rival al que encumbra desde el césped al banquillo. El alemán también desveló que Raphinha está disponible para jugar lo que estime oportuno y valoró las opciones que tiene para suplir las bajas en defensa.

La rueda de prensa de Hansi Flick

Luis Enrique: "Ganó dos Champions con su equipo jugando un fútbol fantástico. Uno de los mejores entrenadores del mundo. Me gusta la intensidad de su equipo, cómo juegan, cómo presionan. Cómo cambia jugadores de posición. Todos estos años es impresionante lo que ha hecho crecer a este club, está haciendo un trabajo fantástico".

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El partido: "Mañana tenemos un buen test para los dos. Me gustaría que mi equipo jugara con confianza. Jugamos con uno de los mejores equipos, posiblemente el mejor. Es una buena manera de mostrar cuál es nuestro nivel".

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Alternativas a las bajas: "Tenemos varias opciones, podemos rotar. Frenkie puede jugar ahí, Álex Campos. Tocamos madera, es lo que hay. No es el mejor momento para nosotros pero tenemos que aceptarlo. Esperamos ir recuperándolos pronto de cara a los próximos partidos".

Raphinha de inicio: "Si. está bien. Puede empezar"

Cuánto ha cambiado el Barca del año pasado a este: "El pasado fue el más difícil. En este empezamos bien, sabiendo a qué jugar. Tenemos mucha confianza con la pelota, creamos muchas oportunidades. Estamos preparados para esto, todos mis jugadores están felices de medirse mañana al PSG. Es una gran oportunidad para mostrar lo que somos".