El Barcelona estrena traje y chaqueta de lujo con Amiri: así es el nuevo uniforme culé

Redacción ElDesmarque Madrid, 19 OCT 2026 - 13:12h.

Amiri presenta su segunda colección para el FC Barcelona con nuevos trajes y prendas exclusivas, pero todavía no desvela cuánto costarán

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El FC Barcelona también quiere marcar estilo fuera del terreno de juego. El club azulgrana ha presentado la nueva colección de sastrería diseñada por Amiri, la firma estadounidense que vuelve a encargarse de vestir a sus futbolistas y directivos durante los desplazamientos y los compromisos oficiales. La colaboración entra en su segunda temporada con una propuesta que combina elegancia clásica, detalles inspirados en la identidad culé y prendas de lujo. Una colección que ya ha mostrado sus primeros diseños en la previa del PSG - Barça, que se disputará mañana martes 20 de octubre a las 21:00h en el Parque de los Príncipes y al que los de Hansi Flick llegan tocados. Eso sí, hay una incógnita para quienes quieran hacerse con alguna de estas piezas ya que, por el momento, no se han anunciado los precios.

La chaqueta con el escudo bordado del FC Barcelona y un traje de lujo

La nueva propuesta de Amiri introduce cambios respecto a la colección de la temporada pasada. Tal y como recoge GQ, la prenda principal para los jugadores es un traje de lana gris con rayas finas, confeccionado en Italia. Además, hay una chaqueta cruzada de dos botones que incorpora una pequeña insignia metálica en la solapa, una camisa blanca de rayas granates, una corbata de seda a juego como guiño a los colores del club y un abrigo cruzado a seis botones. Una de las prendas más llamativas es la cazadora de piel tipo bomber. El escudo del FC Barcelona está grabado en relieve tanto en el pecho como en la espalda, con referencias a la historia de la entidad y a Barcelona y Cataluña. La colección también incluye una bolsa de viaje, un neceser y un cinturón con el monograma de la firma.

El precio de la colección no se ha anunciado

Quienes quieran conocer el coste de los trajes, la cazadora de piel o los accesorios tendrán que esperar: ni la plataforma oficial del Barcelona ni la página oficial de Amiri ofrecen por ahora precios públicos para estas prendas. La marca ha mostrado los diseños y los detalles de la colección, pero no ha confirmado cuánto costará cada pieza ni si habrá artículos disponibles para el público general.