Redacción ElDesmarque Madrid, 20 OCT 2026 - 10:41h.

Los jugadores del conjunto culé comparten este hobby en los vuelos a los partidos de fuera de casa

El hipnótico 'que no caiga' de los jugadores del Barcelona en el entrenamiento

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El FC Barcelona ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde se ha visto a varios jugadores de la plantilla azulgrana jugar al Mario Kart en la Nintendo Switch. El post pertenece al vuelo a París que los de Hansi Flick han tomado para enfrentarse al PSG hoy martes, 20 de octubre, a las 21:00 horas, y en él aparecen Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Rodri y Brian Fariñas. Además, el '10' del Barcelona ha compartido en su perfil oficial de Instagram un vídeo de Fermín López admitiendo que Fariñas y el de Rocafonda eran mejores que él al videojuego.

El vicio de la plantilla del FC Barcelona al Mario Kart

El famoso juego de carreras se ha convertido en una forma de entretenimiento para los jugadores culés durante los desplazamientos. En esta ocasión, el club mostró en un vídeo de la colaboración con Amiri, a varios integrantes de la plantilla jugando durante el vuelo a la capital francesa. No es la primera vez que se ve a los de Hansi Flick utilizando la consola durante un viaje y, además, es una una actividad que también hacen algunos de ellos en las convocatorias con la Selección Española.

El vacile de Lamine Yamal a Fermín López

El extremo del Barça compartió una historia en Instagram ayer por la noche en la que sale Fermín López reconociendo que hay dos compañeros que juegan mejor que él. "Fari (Brian Fariñas) y Lamine son mucho mejor que yo y son mis padres al Mario Kart". El vacile se ha hecho viral en redes sociales y muestra el gran momento por el que está pasando el conjunto azulgrana. Un estado de forma que el equipo de la ciudad condal quiere aprovechar en la visita de este martes al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. El encuentro pertenece a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League y será la primera prueba real frente a uno de los máximos favoritos en la competición europea.