Pablo Sánchez 19 OCT 2026 - 19:25h.

Pedri le pide a Lamine Yamal que no se compare con Messi: "Es complicado medirse con Leo"

Buena sintonía en la sesión previa al choque

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El ambiente en el Barcelona no puede ser mejor a un día de disputar una auténtica prueba de fuego. El equipo de Hansi Flick visita al todopoderoso PSG en una semana que concluirá con el Clásico frente al Real Madrid. Buena prueba de la armonía que reina en el equipo la mostraron los jugadores en el entrenamiento previo al duelo de Champions. Algunos de los futbolistas protagonizaron un 'que no caiga' de lo más espectacular justo después de que Lamine se incorporara al rondo.