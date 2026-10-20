Pablo Sánchez 20 OCT 2026 - 00:40h.

Compartir







Real Betis y Barcelona protagonizaron el pasado sábado en La Cartuja un auténtico partidazo que terminó con goleada blaugrana y con varias acciones polémicas en el punto de mira. La que más vueltas está dando es la del gol anulado de Lo Celso por mano previa del Cucho Hernández. En directo, el beticismo clamó contra la decisión de De Burgos Bengoetxea a instancias del VAR. Sin embargo, las imágenes de la cámara que porta el árbitro abre nuevos debates y críticas.

Son muchos los que no entienden la respuesta del colegiado después de que Pedri le reclamara que había mano previa del Cucho. Fue, tras esas palabras del canario, cuando De Burgos le explica que la acción será revisada. Todo ello en medio del debate sobre si la mano del colombiano era o no punible. Finalmente se tomó la decisión que ya todos conocemos.

La acción fue objeto de debate en El Chiringuito de este lunes y la inmensa mayoría de los tertulianos criticaron la actitud de De Burgos Bengoetxea. Fue María Trisac la que puso el grito en el cielo ante las dudas de algunos de los presentes.

Las palabras de María Trisac

"El dialogo es horroroso. Chequéame la mano que es lo que me piden, si tu tienes claro que no es punible para qué tienes que llamar al VAR. Es una vergüenza, claro que lo he escuchado, el que no lo quiere escuchar eres tu porque deja en evidencia a la gente que tu defiendes. ¿Esto que va a la carta? ¿Lo que nos apetece? Si tu tienes claro como árbitro de campo que no es una mano punible y lo dices hasta en dos ocasiones para qué tienes que llamar al VAR", expresó enfadada.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.