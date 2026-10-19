Álvaro Borrego 19 OCT 2026 - 21:19h.

Bellerín solicitó amarilla para un jugador del Barça pero el árbitro consideró que Lo Celso exageró en su caída

De Burgos Bengoetxea le explicó a Lo Celso por qué anuló el gol del Betis: "Son rechaces, son rebotes"

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Ricardo de Burgos Bengoetxea -con la connivencia de Carlos del Cerro Grande- va camino de ser considerado como persona non grata en La Cartuja. Sus decisiones han levantado muchas ampollas en el seno del beticismo, impotente por lo que consideran una actuación en contra de los intereses del Real Betis. Sea como fuere, lo cierto y verdad es que las resoluciones del partido siempre cayeron del mismo lado, privando a los verdiblancos de cualquier atisbo de reacción contra el FC Barcelona. En la retina aún perduran ese gol anulado a Gio Lo Celso al filo del descanso y la expulsión de Facundo Bernal por una agresión a Lamine Yamal. Dos acciones que terminaron marcando el partido y que, como de costumbre cada vez que visitan estos lares el conjunto azulgrana o el Real Madrid, siempre tuvieron el mismo perjudicado.

Más allá de la impotencia que genera ver cómo se te imposibilita competir, lo que verdaderamente ha inquietado en el Real Betis es la negativa del árbitro a ofrecer explicaciones, negándoselas por ejemplo a Manuel Pellegrini hasta en dos ocasiones. Con el paso de las horas han salido a la luz nuevos vídeos en los que se muestra el parecer de De Burgos Bengoetxea sobre las jugadas polémicas como el gol anulado a Lo Celso, cuya versión difiere y mucho con la ofrecida por el colegiado.