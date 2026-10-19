Álvaro Borrego 19 OCT 2026 - 19:22h.

Las lesiones o sanciones harán que en las próximas semanas tengan todavía mayor regularidad futbolistas como Parrott, Fran García, Ceballos o Deossa

El Betis se expone a una posible sanción de la UEFA en Champions League

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La calidad de la plantilla del Real Betis está fuera de toda duda. Manuel Pellegrini dispone del que muy posiblemente sea el mejor equipo, hombre a hombre, de estos casi siete años que lleva en el club, con posiciones dobladas y recambios de nivel, especialmente del centro del campo hacia adelante. Una planificación que llegó a sembrar dudas en el tramo final de mercado, especialmente por el bloqueo de las salidas, incertidumbre que se disipó de primeras por el rendimiento del equipo. No obstante, durante las próximas semanas el trabajo de Manu Fajardo se someterá a examen, sobre todo por la necesidad de que sus fichajes mantengan el nivel ante la obligada continuidad que tendrán en estos compromisos venideros.

Son seis los partidos que jugará el Real Betis hasta el próximo parón internacional, coincidiendo este periodo con el tiempo de baja del Cucho Hernández. La lesión del colombiano deja a Troy Parrott como único delantero centro natural de la plantilla, por lo que su continuidad será todavía mayor durante este tiempo. Entre medias, dos compromisos de Champions, tres de LALIGA y la primera ronda de la Copa del Rey. Su equipo se juega mucho en estas semanas y el irlandés tendrá tiempo suficiente para reivindicarse.

Las sensaciones que ha dejado hasta ahora han sido cuando menos esperanzadoras. El irlandés, máximo goleador de la Nations League junto a Harry Kane y Lamine Yamal, acumula dos goles y una asistencia en poco más de 300 minutos con la elástica verdiblanca. Hasta la fecha solo ha sido titular en cuatro encuentros y únicamente en uno de ellos disputó los noventa minutos. Con la lesión del Cucho Hernández será la principal referencia ofensiva del equipo, en un periodo en el que deberá tener mayor regularidad y terminar su fase de adaptación al equipo, pudiendo sacarse conclusiones más certeras sobre su valía.

Una tesitura similar a la del lateral izquierdo, aunque ahí Fran García ya es un indiscutible. Sin ir más lejos, es el tercer futbolista de campo con más minutos hasta la fecha. La lesión de Junior Firpo deja al ex del Real Madrid como el único futbolista en esa posición, por más que Valentín Gómez pueda darle descanso en alguno contexto. Sea como fuere, ese parece ser un problema 'menor' para Manuel Pellegrini, dado que es uno de los jugadores que posiblemente tenga mejor capacidad física de LaLiga.

A expensas de la sanción a Facundo Bernal, su salida del equipo le dará mayor protagonismo en ese rol a otros compañeros como Dani Ceballos o Nelson Deossa, quienes además de Pablo Fornals son los llamados a acompañar a Marc Roca e incluso suplirle en determinados contextos de partidos. Una serie de condicionantes que, ya sea por lesiones o sanciones, servirán para seguir midiendo el nivel de los refuerzos del Real Betis, cuyas sensaciones positivas podrán ser aun más refrendadas.