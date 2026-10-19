El Betis se expone a una posible sanción de la UEFA en Champions League

Álvaro Borrego 19 OCT 2026 - 18:20h.

La UEFA ha abierto un proceso disciplinario por el lanzamiento de botellas y el uso de bengalas, lo que podría generar graves perjuicios para la afición verdiblanca

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El Real Betis se expone a una posible sanción de la UEFA por lo ocurrido en el duelo del pasado miércoles contra el Oporto. En las tribunas se registraron dos hechos de "suma gravedad que pueden acarrear importantes consecuencias" para el club y para los béticos, como ha asegurado la entidad a través de un comunicado. Al inicio del partido de Champions League se encendieron varias bengalas y botes de humo en la grada de Gol Sur. Asimismo, en el desarrollo del encuentro se lanzaron botellas de agua y otros objetos (después del gol de Gabri Veiga) en la grada de Fondo y en varios puntos de la grada de Preferencia hacia los protagonistas del juego. Estos hechos constan en los informes de los delegados de UEFA y han dado lugar a un procedimiento disciplinario.

Estas sanciones no solo pueden tener un componente económico, que por cierto no es menor. Conviene recordar que tras los incidentes registrados en la semifinal de la UEFA Conference League en Florencia, el Club fue sancionado con la prohibición de vender entradas a aficionados visitantes para el partido en el estadio del PFC Ludogorets en octubre de 2025. En caso de que el Real Betis recibiera una sanción similar por reincidencia, los aficionados verdiblancos se podrían quedar sin viajar a algunos de los destinos de la UEFA Champions League para los que ya tienen contratados vuelos y estancias. El equipo aún debe viajar a Dortmund, Brastislava y Múnich.

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La afición ya es reincidente en el uso de pirotecnia y en el lanzamiento de objetos, por lo que cualquier nuevo hecho grave que se sume al expediente podría conllevar consecuencias muy desagradables para todos los béticos en un año muy especial.

En el caso del lanzamiento de botellas, la situación pudo haber sido más grave en el caso de alcanzar a los jugadores o a los árbitros, lo que hubiera provocado la suspensión del partido u otro tipo de sanciones deportivas.

El servicio de seguridad del Club identificó durante el partido contra el FC Porto a varios de los autores de estos hechos. Junto a la posible sanción por parte de las autoridades públicas, la entidad les aplicará con el máximo rigor el reglamento de socios para ser expulsados del cuerpo social del Real Betis. El Club se reserva las acciones civiles pertinentes para reclamar a los autores identificados el importe de la multa de UEFA.