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Alarma con Dani Olmo: lesión, manos a la cara y El Clásico en el aire

Dani Olmo, lesionado ante el PSG.
Dani Olmo, lesionado ante el PSG.. X
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En un primer tiempo igualadísimo entre el PSG y el Barcelona, Dani Olmo protagonizo la primera mala noticia de la noche. El mediocentro cayó lesionado alrededor del minuto 25 de partido llevándose las manos a la cara sobre el césped del Parque de los Príncipes. El futbolista salió por su propio pie, pero la imagen que transmitía preocupa a solo unos días para la disputa de El Clásico frente al Real Madrid.

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