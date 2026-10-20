Pablo Sánchez 20 OCT 2026 - 21:37h.

Cómo afecta la nueva norma con las tarjetas en la Champions a los equipos españoles: jugadores amonestados y sanciones

En su lugar entró Fermín

Compartir







En un primer tiempo igualadísimo entre el PSG y el Barcelona, Dani Olmo protagonizo la primera mala noticia de la noche. El mediocentro cayó lesionado alrededor del minuto 25 de partido llevándose las manos a la cara sobre el césped del Parque de los Príncipes. El futbolista salió por su propio pie, pero la imagen que transmitía preocupa a solo unos días para la disputa de El Clásico frente al Real Madrid.