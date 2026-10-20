Pepe Jiménez Sevilla, 20 OCT 2026 - 11:27h.

Lo Celso solicitó tarjeta roja para Lamine Yamal

El comentario de De Burgos Bengoetxea tras una falta a Lo Celso: "Está loco por la música"

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El arbitraje de Ricardos de Burgos Bengoetxea en La Cartuja el pasado sábado en el polémico Betis-Barça no deja de dejar imágenes de lo más llamativas. Tras escuchar, en boca del colegiado, que el VAR revisase la mano del Cucho Hernández porque "me la piden", el árbitro pareció tampoco estar muy acertado en la gestión de la expulsión, donde demostró un trato diferente a los jugadores béticos respecto a los culés: los locales, por número, los visitantes, por su nombre.

Ha sido la propia Real Federación Española (RFEF) la que ha promulgado una serie de imágenes de la REFCAM que llevaba el colegiado y en la que se han podido escuchar una serie de comentarios que no han gustado en demasía.

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Fue en el momento de la expulsión de Facundo Bernal cuando Ricardo de Burgos Bengoetxea evidencia cierta diferencia de trato según la camiseta al llamar al jugador del Betis por su número, a diferencia del crack azulgrana, al que se refiere por su nombre, sin apellidos.

"Roja al '6' y amarilla a Lamine", se escucha decir claramente al colegiado en referencia a los dos citados anteriormente.

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Giovani Lo Celso, que mantuvo diferentes charlas con el colegiado durante la cita, lo tenía claro y al escuchar nuevamente que había "expulsión para el '6' y amarilla para Lamine", saltó rápidamente: "¡Para Lamine también!".

Facundo Bernal habría sido expulsado igualmente

Cabe recordar que Facundo Bernal no habría terminado la cita aunque hubiese recibido una amarilla ya que, tal y como recogió De Burgos Bengoetxea en su acta, el mediocampista ya había recibido una cartulina previamente, por lo que es evidente que cometió el error de entrar en la provocación de Lamine Yamal.

Este miércoles se espera la resolución del Comité de Disciplina y el Betis sabrá el tiempo que estará sin poder contar con "el '6'".